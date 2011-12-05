В Приморье стартовал губернаторский турнир по хоккею

Игрой команд «Луч» администрации Приморского края и владивостокской «Спарты» в воскресенье стартовал седьмой губернаторский турнир по хоккею с шайбой. Поединок завершился со счетом – 13:6 в пользу команды «Луч».

Матч прошёл в напряженной атмосфере, обе команды показали хорошую игру. Играющие за «Луч» сенатор Вячеслав ФЕТИСОВ забил четыре шайбы, а губернатор Сергей ДАРЬКИН отличился тремя голами. Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, в этом году участие в губернаторском турнире примут еще 14 команд. На лед выйдут команды муниципальных образований, краевых предприятий и организаций, хоккейных клубов.