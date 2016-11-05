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"Луч-Энергия" на снегу обыграл "Кубань"

05 Ноября 2016, 21:03 | Владивосток

Приморская команда поднимается все выше и выше

5 ноября. Первенство ФНЛ. Владивосток. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Кубань» (Краснодар) 2:1 (1:0). Голы: Столбовой (51) - Зотов (40, автогол), Алейник (81).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Грицаенко, Кашкавал (Пономаренко, 32), Пискунов, Коломыц, Насадюк, Гриднев, Носов (Килин, 61), Ребко, Машнев, Столбовой (Михалев, 78).

«Луч-Энергия», ведомый Константином ЕМЕЛЬЯНОВЫМ, продолжает удивлять. На этот раз на мерзлом поле стадиона «Динамо» был повержен один из записных фаворитов первенства краснодарская «Кубань».

Из-за погодных условий самым грозным оружием в этом матче стали стандарты. Под занавес первого тайма в ворота «Кубани» после сутолоки в штрафной влетел первый мяч, а в начале второго тайма отличился Иван СТОЛБОВОЙ, заменивший в стартовом составе Илью МИХАЛЕВА. «Кубань» пыталась изменить ход игры в свою пользу, но ограничилась только голом престижа.

Ранее «СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Нефтехимик» 1:0. Победный гол на счету бывшего игрока «Луча-Энергия» Адлана КАЦАЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: футбол  "луч-энергия" 



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