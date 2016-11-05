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Матч "Луча-Энергия" с "Кубанью" из-за непогоды отложили на три часа

05 Ноября 2016, 15:01 | Владивосток

Несмотря на приложенные титанические усилия очистить поле после снегопада в срок не удалось

Снегопад, обрушившийся на Владивосток, внес коррективы в сегодняшний поединок «Луча-Энергия» и «Кубани». По предварительной информации, начало матча переносится с 16.00 на 19.00!

Еще утром приморский клуб обратился к болельщикам с просьбой помочь с очисткой трибун и территории стадиона от выпавшего снега. И неравнодушные нашлись! Однако привести поле в более-менее приемлемый вид пока не удалось. Поэтому начало матча перенесли на вечер.

Перенести матч на следующий день не предоставляется возможным, так как краснодарцы не смогут заменить заранее приобретенные авиабилеты.

Напомним, что сегодняшний матч открывает второй круг первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2016-2017 годов. После первой половины турнира «Луч-Энергия» и «Кубань» имеют в своем активе по 23 очка и занимают 11-ое и 13-ое места в турнирной таблице соответственно. При этом наша команды находится выше по дополнительным показателям - большему числу побед.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  "луч-энергия" 



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