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Хоккей: "Адмирал" обыграл во Владивостоке "Атлант"
Это вторая подряд победа "моряков" над подмосковной командой в овертайме
5 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена", 5,3 тыс. зрителей. "Адмирал" (Владивосток) - "Атлант" (Московская область) 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
1:0 – Лисин – 05:51.
1:1 – Новопашин (Немец, Сошников) – 07:52 (5x4).
1:2 – Радулов (Яшин) – 31:59.
2:2 – Угаров (Лисин, Кузьмин) – 34:25 (5x4).
3:2 – Макаров (Земченок, Лисин) – 64:39 (4x4).
Вратари: Налимов – Шикин.
Броски: 40 (11-14-13-2) – 21 (7-7-4-3).
Вбрасывания: 27 (6-12-8-1) – 40 (16-15-8-1).
Штраф: 6 (4-2-0-0) – 10 (6-4-0-0).
"Адмирал" второй раз в сезоне обыграл "Атлант" в овертайме, и опять за счет гола Константина МАКАРОВА! Правда, на этот раз в воротах подмосковной команды стоял не ЭНГРЕН, а ШИКИН, а у "моряков" ПРОСКУРЯКОВА сменил НАЛИМОВ. Дебютный матч в составе "Адмирал" провел защитник Шон ХЕШКА, выменянный не так давно у "Ак Барса" после ухода Логана ПАЙЕТТА.
По ходу матча складывалось впечатление, что игроки "Атланта" выглядят свежее, чем хозяева, однако в третьем периоде ЛИСИН и Ко доказали кто больше хотел победы. При этом уже отличившийся ранее Игорь РАДУЛОВ в середине дополнительного периода угодил в штангу ворот Налимова.
Алексей КУДАШОВ, главный тренер ХК "Атлант":
– Считаю, что игра была равная, интересная, живая, быстрая, несмотря на то, что соперник, как и мы, недавно прилетел. У нас произошли временные переходы, были долгие перелеты, но все равно показали хороший, динамичный хоккей. В овертайме мы могли развернуть игру в свою пользу, было пару хороших моментов, в штангу попали. Но здесь, видимо, сработал закон: не забиваешь ты – забивают тебе. По игре, по самоотдаче к команде никаких претензий нет.
Душан ГРЕГОР, главный тренер ХК "Адмирал"»:
– Трудно что-то добавить к словам коллеги. Игра была равная. Хочу высоко оценить сегодняшнюю игру Энвера ЛИСИНА, он, как капитан, тянул команду за собой. Всем ребятам большое спасибо за характер. Я рад, что Костя Макаров два раза с одним и тем же соперником решил исход матча, забросил важные голы. Поздравляю ребят и наших болельщиков с победой!
– Насколько сложно играть без Зубова и Гюнге?
– Сложно. С другой стороны, в данной ситуации предоставляется шанс проявить себя другим хоккеистам, которые могут доказывать в такие моменты, что они могут играть. Так случилось, как случилось, мы должны играть. Сигарёв, выступающий в первом звене, хорошо себя проявляет, у него есть желание, есть игра.
– Примерные сроки возвращения Гюнге известны?
– Если честно, то я был уверен, что уже сегодня он будет играть. Но появились новые проблемы, рассчитываю, что через несколько дней он будет уже в составе. Я его жду (официальный сайт ХК "Адмирал").
После этого матча "Адмирал" сохранил за собой 7-ю строчку на "Востоке".
"Амур" в Хабаровске обыграл минское "Динамо" 4:2.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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