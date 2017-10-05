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"Спартаку-Приморье" на Урале не хватило одного броска до победы

05 Октября 2017, 07:31 | Владивосток

Команда из Владивостока потерпела первое поражение

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 4 октября, Ревда. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 70:69 (18:16, 12:16, 25:16, 15:21)

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: Иванов – 18 очков, Бревнов – 15, Варнаков – 10, Караулов – 9, Лавников – 8, Поляков – 7, Тихонин – 3.

«Спартак-Приморье»: Заряжко – 21 очко (4 подбора, 1 передача, 2 перехвата), Бутянковс – 16 (7 подборов, 1 перехват, 2 блокшота), Кривошеев – 10 (6 подборов), Савельев – 8 (4 передачи, 1 перехват), Смыгин – 5 (10 подборов, 1 передача), Матеюнас – 5 (1 подбор, 2 передачи, 2 перехвата), Самсонов – 2 (3 подбора), Мартынов – 2 (1 подбор, 1 передача), Саяпин (1 подбор, 1 перехват), Разумов (1 подбор).

Самым результативным игроком матча стал экс-уралец Виктор ЗАРЯЖКО, настрелявший в матче против свое команды 21 очко. Для «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» это уже третья подряд победа в турнире.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Обидное поражение. Но что поделаешь, надо двигаться дальше. Сегодня в конце нам немного не хватило удачи. Даже проигрывая с разницей в 10 очков, продолжали биться, продолжали верить. До последней секунды был неизвестен победитель. Наши ребята боролись, сражались за каждый мяч, поэтому и подбор мы выиграли. Борьбу мы не проиграли, но матч проиграли. Сегодня больше повезло команде «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (пресс-служба «Спартака-Приморье»). 

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Екатеринбурге против «Урала» 7 октября.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

Автор:
Теги: милош павичевич  баскетбол  "спартак-приморье" 



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