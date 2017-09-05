Олимпийские чемпионы показывают мастер-классы на ВЭФ

В показательных выступлениях участвовали дзюдоисты, пловцы и пятиборцы

В рамках Восточного экономического форума 5 сентября во Владивостоке прошла серия мастер-классов олимпийских чемпионов по дзюдо, где показали свои навыки спортсмены Тагир Хайбулаев, Арсен Галстян и Мансур Исаев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В спортивном комплексе «Молодежный» опытные бойцы рассказали юным приморским спортсменам, как важно тренироваться и какой техникой владеть для того, чтобы выйти на мировые соревнования и попасть в Олимпийскую сборную.





Тагир Хайбулаев поделился своими воспоминаниями о поединке на Олимпийских играх в 2012 году: «Мы тренировались так, как никто из наших противников. Когда я победил, я понял, что это того стоило – я на вершине Олимпа». А Арсен Галстян рассказал о том, что он чувствовал, держа золотую медаль в руках, - «Я понял, что я победил, но во мне была пустота. Как-будто камень с плеч упал, было даже грустно».

Дзюдоисты провели ряд разминок, прежде чем приступили к демонстрации основных техник. В завершении встречи спортсмены пожелали подрастающему поколению трудиться и стремиться к своей цели.

Помимо олимпийских дзюдоистов мастер-классы провели победитель Олимпиады-2016 по современному пятиборью Александр Лесун и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова, которые тоже поделились своим опытом с юношами и девушками Владивостока.

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