Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Pacific Open-2013 во Владивосток прибудут команды из Токио и Джакарты
Международный турнир по баскетболу 3х3 с призовым фондом 500 тыс. рублей пройдет 7 сентября на центральной площади приморской столицы.
По сведениям ZRPRESS.RU, третьим иностранцем должна была стать команда Тайбея, уже выступавшая во Владивостоке в прошлом году, но у представителей столицы Тайваня возникли проблемы с визами.
В 2011 году Pacific Open носил статус открытого Кубка России, и его победителем стала московская команда "Магазин Стритбол" (в этом году москвичи попытаются вернут себе звание триумфатора), в 2012 году - это был один из этапов Мирового тура ФИБА, и тогда главный трофей остался во Владивостоке, у команды ПСРЗ (на снимке). Кто отличится на этот раз. Может азиатские команды? ПСРЗ (Эдуард Сандлер, Анатолий Никитин, Михаил Сорокин, Константин Божко) и команда из Джакарты (Индонезия) сойдутся в очном противостоянии уже в матче открытия. Кстати, для центрового ПСРЗ Михаила Сорокина Pacific Open-2013 станет последним официальным турниром в карьере.
Индонезийцы (Рижки Эффенди, Рамандхани Фанди Андика, Винтон Ноллан Сурави, Папин Робертус Надапдап) в этом году успели выиграть региональный этап серии Мастерс в Токио.
Япония не пропускает Pacific Open. Дважды участниками становилась команда Risingsuns из Токио. На этот раз столица страны Восходящего солнца командирует полуфиналистов Tokyo Masters FIBA 3x3 World Tour – Токио (Кейта Сузуки, Сусуму Ебихара, Ясуаки Муракоши, Хидеки Митсуи).
Хабаровская "Европа" (Дмитрий Плетнев, Иван Усик, Дмитрий Шарабарин, Евгений Жуков) дважды выходила в финал Pacific Open. Будет ли третий раз?
Московская Iguana ((Роман Евсеев, Дмитрий Тюрин, Алексей Збраилов, Александр Бадер-Баер) приедет на Pacific Open впервые. Одна из самых титулованных команд России, однако, последняя значимая победа ветеранов уличных площадок была одержана в далеком 2005 году, когда они во второй раз стали чемпионами России.
Команда из Санкт-Петербурга Incotec в 2012 году вошла в четверку сильнейших на чемпионате России. Игроки этой команды Лисичкин и Каныгин становились чемпионами России в 2011 году. Incotec (Александр Абрикосов, Леопольд Лагутин, Александр Лисичкин, Андрей Каныгин).
Воронежский Н.О.Д. (Евгений Кислянских, Валерий Рогачев, Вячеслав Челноков, Александр Вокрячко) стал чемпионом России в 2012 году. Помимо этого N.O.D. играл в Стамбуле на FIBA 3x3 World Tour, а еще дважды на Moscow Open.
Конкуренцию грандам наверняка попытается составить "Либерти" из Владивостока (Алексей Сысоев, Павел Каплиев, Сергей Цветинский, Евгений Мороз).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
- "Спартак-Приморье" продолжает борьбу за выход в финал Суперлиги
- "Адмирал" узнал схему сезона
Новости раздела
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда