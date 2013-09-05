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На Pacific Open-2013 во Владивосток прибудут команды из Токио и Джакарты

05 Сентября 2013, 19:16 | Владивосток

Международный турнир по баскетболу 3х3 с призовым фондом 500 тыс. рублей пройдет 7 сентября на центральной площади приморской столицы.

По сведениям ZRPRESS.RU, третьим иностранцем должна была стать команда Тайбея, уже выступавшая во Владивостоке в прошлом году, но у представителей столицы Тайваня возникли проблемы с визами.

В 2011 году Pacific Open носил статус открытого Кубка России, и его победителем стала московская команда "Магазин Стритбол" (в этом году москвичи попытаются вернут себе звание триумфатора), в 2012 году - это был один из этапов Мирового тура ФИБА, и тогда главный трофей остался во Владивостоке, у команды ПСРЗ (на снимке). Кто отличится на этот раз. Может азиатские команды? ПСРЗ (Эдуард Сандлер, Анатолий Никитин, Михаил Сорокин, Константин Божко) и команда из Джакарты (Индонезия) сойдутся в очном противостоянии уже в матче открытия. Кстати, для центрового ПСРЗ Михаила Сорокина Pacific Open-2013 станет последним официальным турниром в карьере.

Индонезийцы (Рижки Эффенди, Рамандхани Фанди Андика, Винтон Ноллан Сурави, Папин Робертус Надапдап) в этом году успели выиграть региональный этап серии Мастерс в Токио.

Япония не пропускает Pacific Open. Дважды участниками становилась команда Risingsuns из Токио. На этот раз столица страны Восходящего солнца командирует полуфиналистов Tokyo Masters FIBA 3x3 World Tour – Токио (Кейта Сузуки, Сусуму Ебихара, Ясуаки Муракоши, Хидеки Митсуи).

Хабаровская "Европа" (Дмитрий Плетнев, Иван Усик, Дмитрий Шарабарин, Евгений Жуков) дважды выходила в финал Pacific Open. Будет ли третий раз?

Московская Iguana ((Роман Евсеев, Дмитрий Тюрин, Алексей Збраилов, Александр Бадер-Баер) приедет на Pacific Open впервые. Одна из самых титулованных команд России, однако, последняя значимая победа ветеранов уличных площадок была одержана в далеком 2005 году, когда они во второй раз стали чемпионами России.

Команда из Санкт-Петербурга Incotec в 2012 году вошла в четверку сильнейших на чемпионате России. Игроки этой команды Лисичкин и Каныгин становились чемпионами России в 2011 году. Incotec (Александр Абрикосов, Леопольд Лагутин, Александр Лисичкин, Андрей Каныгин).

Воронежский Н.О.Д. (Евгений Кислянских, Валерий Рогачев, Вячеслав Челноков, Александр Вокрячко) стал чемпионом России в 2012 году. Помимо этого N.O.D. играл в Стамбуле на FIBA 3x3 World Tour, а еще дважды на Moscow Open.

Конкуренцию грандам наверняка попытается составить "Либерти" из Владивостока (Алексей Сысоев, Павел Каплиев, Сергей Цветинский, Евгений Мороз).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  pacific open 



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