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ХОККЕЙ: "Адмирал" (Владивосток) выбрал в партнеры тюменцев
Фарм-клубом хоккейного клуба "Адмирал" (Владивосток) в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) стал один из ведущих клубов лиги "Рубин" (Тюмень), в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) - "Кристалл" (Бердск).
"Мы планируем, что несколько игроков "Адмирала", не проходящих в состав, начнут сезон в клубах, с которыми у нас есть соглашения. Это "Рубин" и Кристалл", пояснил генеральный директор дебютанта КХЛ Александр ФИЛИППЕНКО.
Партнерские соглашение между коллективами подразумевает игровую практику для игроков, не проходящих в основной состав "Адмирала", в командах на уровне ВХЛ и МХЛ. Соответственно, лидеры "Рубина" могут быть подключены к основе приморского клуба в КХЛ. В частности, из "Адмирала" в "Рубин" уже проследовали Александр ГРЕБЕНЮК и Сергей СИМОНОВ
При этом в Тюмени от статуса фарм-клуба старательно открещиваются.
"По соглашению дальневосточники имеют право дать нам на безвозмездной основе пять полевых игроков и одного вратаря. Мы можем их к себе взять, а можем и отказаться", - говорил директор тюменского "Рубина" Игорь ЕФРЕМЕНКО.
Согласно официальной информации КХЛ, зарплатный бюджет приморского клуба в сезоне 2013/14 составит 287,6 млн рублей. Для сравнения, у хабаровского "Амура" этот показатель равен 368,3 млн рублей.
На первом месте, как и по итогам прошлого чемпионата, обосновался питерский СКА - 1,271 млрд рублей.
Дебютный матч в КХЛ "Адмирал" проведет 6 сентября в Хабаровске против "Амура". Первая домашняя игра "Адмирала" состоится 27 сентября. Во Владивосток пожалует ЦСКА.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото с сайта КХЛ.
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