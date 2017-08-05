"Луч-Энергия" проиграл "Динамо" 1:2

Клуб из Санкт-Петербурга добился победы в добавленное время к первому тайму

Первенство ФНЛ по футболу. 6 тур. 5 августа. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Динамо» (Санкт-Петербург) 1:2 (1:1). Голы: Хлебородов (41) – Власов (36), Сарамутин (45+).

«Луч-Энергия»: Котляров, Марченко, Соблирова, Тихий (Марущак, 46), Стешин (Пономаренко, 46), Заерко (Машнев, 77), Маляка, Килин, Носов (Гордиенко, 64), Хлебородов, Бажев.

«Динамо»: Генералов, Бабенков, Костин, Бычков, Пасько, Власов (Рогов, 74), Соловьев (Барсов, 59), Цвейба, Сарамутин, Кулишев (Житников, 85), Коротаев (Козлов, 67).

«Луч-Энергия» не смог продлить победную домашнюю серию, проиграл четвертый матч из шести стартовых игр первенства. Матч откровенно провалил Дмитрий ТИХИЙ, вышедший на поле на некомфортной ему позиции крайнего защитника. Именно из зоны ответственности воспитанника приморского футбола и следовала главная угроза воротам КОТЛЯРОВА. Во втором тайме главный тренер «Луча» Константин ЕМЕЛЬЯНОВ переформатировал защиту, выпустив вместо СТЕШИНА и Тихого ПОНОМАРЕНКО и МАРУЩАКА, но результат к тому времени уже был сделан. При этом Котляров во втором тайме дважды спас ворота после острых контратак гостей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток