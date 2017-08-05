Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч-Энергия" проиграл "Динамо" 1:2
Клуб из Санкт-Петербурга добился победы в добавленное время к первому тайму
Первенство ФНЛ по футболу. 6 тур. 5 августа. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Динамо» (Санкт-Петербург) 1:2 (1:1). Голы: Хлебородов (41) – Власов (36), Сарамутин (45+).
«Луч-Энергия»: Котляров, Марченко, Соблирова, Тихий (Марущак, 46), Стешин (Пономаренко, 46), Заерко (Машнев, 77), Маляка, Килин, Носов (Гордиенко, 64), Хлебородов, Бажев.
«Динамо»: Генералов, Бабенков, Костин, Бычков, Пасько, Власов (Рогов, 74), Соловьев (Барсов, 59), Цвейба, Сарамутин, Кулишев (Житников, 85), Коротаев (Козлов, 67).
«Луч-Энергия» не смог продлить победную домашнюю серию, проиграл четвертый матч из шести стартовых игр первенства. Матч откровенно провалил Дмитрий ТИХИЙ, вышедший на поле на некомфортной ему позиции крайнего защитника. Именно из зоны ответственности воспитанника приморского футбола и следовала главная угроза воротам КОТЛЯРОВА. Во втором тайме главный тренер «Луча» Константин ЕМЕЛЬЯНОВ переформатировал защиту, выпустив вместо СТЕШИНА и Тихого ПОНОМАРЕНКО и МАРУЩАКА, но результат к тому времени уже был сделан. При этом Котляров во втором тайме дважды спас ворота после острых контратак гостей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- "Луч-Энергия" проиграл "Динамо" 1:2
- Cостав "Приморочки" пополнила доигровщица из "Сахалина"
- "Луч-Энергия" потерпел третье поражение в четырех матчах
- "Спартак-Приморье" начал "перезагрузку" с потери Ключникова и приобретения форварда из Латвии
- Бывший игрок "Адмирала" отстранен от соревнований на четыре месяца за допинг
- Владивосток присоединится к масштабной акции
- Жителей и гостей Владивостока приглашают на пляжный фестиваль спорта
- В воскресенье во Владивостоке состоится кубок города по конному спорту
- Во Владивостоке состоится фестиваль здорового образа жизни и экстремальных видов спорта
- "Луч-Энергия" дома начал с разгрома "Томи"
Новости раздела
- "Луч-Энергия" проиграл "Динамо" 1:2
- Cостав "Приморочки" пополнила доигровщица из "Сахалина"
- "Луч-Энергия" сыграл вничью с "Шинником"
- "Луч-Энергия" потерпел третье поражение в четырех матчах
- "Спартак-Приморье" начал "перезагрузку" с потери Ключникова и приобретения форварда из Латвии
- Бывший игрок "Адмирала" отстранен от соревнований на четыре месяца за допинг
- Владивосток присоединится к масштабной акции
- Жителей и гостей Владивостока приглашают на пляжный фестиваль спорта
- В воскресенье во Владивостоке состоится кубок города по конному спорту
- Во Владивостоке состоится фестиваль здорового образа жизни и экстремальных видов спорта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- В Приморье компания сдает несколько тысяч человек в аренду
- В генконсульстве США во Владивостоке готовятся к массовому сокращению персонала
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Стратегическое соглашение о строительстве нового терминала в аэропорту Камчатки подпишут на ВЭФ-2017
- В Приморском крае экспорт рыбы и морепродуктов составил $430 млн
- Проект угольного терминала в бухте Суходол не вписался в планы властей Большого Камня
- На Сахалине на птицефабрике "Островная" готовят к открытию новый птичник
- В Приморье разваливается автомобильный мост