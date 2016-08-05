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Даниил Аксенов покидает "Спартак-Приморье"
У красно-белой команды будет новый главный тренер
Защитник БК «Спартак-Приморье» Даниил АКСЕНОВ, получивший путевку в большой баскетбол благодаря приморскому клубу, с большой долей вероятности покинет красно-белых. По сведениям газеты «Золотой Рог», перспективный игрок попал под влияние со стороны заинтересованных лиц из стана конкурентов «Спартака». В прошлом году 21-летний игрок, несмотря на щедро выданные авансы, ничем особенным не запомнился.
Тем временем БК «Спартак-Приморье» продлил контракты с 30-летним защитником Александром АНИСИМОВЫМ, форвардами Павлом ГРОМЫКО (27 лет) и Павлом АГАПОВЫМ (30 лет).
Иван СЫРКИН, исполнительный директор СК «Приморье»:
- Павел Агапов, Александр Анисимов и Павел Громыко – это игроки, в отношении которых интерес клуба совпал с их личным желанием продолжить выступление в составе «Спартака-Приморье». Вместе с Владимиром БЕЛОВЫМ, с которым контракт был подписан ранее, они составляют тот костяк с прошлого сезона, вокруг которого строится новая команда. Агапов – настоящий профессионал, боец, игрок, для которого предстоящий сезон будет уже четвертым в составе нашей команды. Громыко и Анисимов – мастеровитые, обученные игроки с опытом выступления на самом высоком уровне, но при этом не раскрывшие весь свой потенциал в прошлом сезоне.
Первым новичком «Спартака» стал воспитанник московского ЦСКА Александр ГАНЬКЕВИЧ, перебравшийся во Владивосток на правах аренды сроком на 1 год. В минувшем сезоне Ганькевич играл в составе «Урала» из Екатеринбурга, по окончанию сезона в Суперлиге с «молодежкой» ЦСКА стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье"
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