В столице Приморья пройдут гонки II и III этапов Кубка Дальневосточного Федерального округа по картингу

В ближайшие выходные, 6 и 7 августа, на картодроме «Змеинка» развернется борьба в гонках II и III этапов Кубка Дальневосточного Федерального округа по картингу 2016 года. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Первый этап Кубка прошел в Благовещенске, второй и решающий третий этапы было решено проводить во Владивостоке. Уже сегодня картингисты из Благовещенска, Хабаровска, Уссурийска и Находки прибыли в Приморскую столицу и тренируются, ведь впереди их ждет мощная двухдневная гонка. Пилоты обкатывают трассу, готовят свои «болиды», чтобы сразиться в главной финальной схватке сезона. Итоги соревнований будут подведены в воскресенье.

В соревнованиях примут участие более 60 пилотов со всего региона выступающих в 10 разных классах: Comer50, Micro, Parilla mini, Raket, Rotax Max, Rotax junior, А – Восток - Юниор", "Интерконтиненталь - АВ", "KZ-2".

Главный судья соревнований – Роман Барков.

Регламент соревнований:

9:00-10:00 – административная и техническая комиссии

10:10-10:30 – брифинг спортсменов

10:30-11:30 – тренировочные заезды;

11:30–12:30 – квалификационные заезды;

13:00 – начало финальных заездов;

17:00 – награждение участников.