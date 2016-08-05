Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В столице Приморья пройдут гонки II и III этапов Кубка Дальневосточного Федерального округа по картингу
В ближайшие выходные, 6 и 7 августа, на картодроме «Змеинка» развернется борьба в гонках II и III этапов Кубка Дальневосточного Федерального округа по картингу 2016 года. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Первый этап Кубка прошел в Благовещенске, второй и решающий третий этапы было решено проводить во Владивостоке. Уже сегодня картингисты из Благовещенска, Хабаровска, Уссурийска и Находки прибыли в Приморскую столицу и тренируются, ведь впереди их ждет мощная двухдневная гонка. Пилоты обкатывают трассу, готовят свои «болиды», чтобы сразиться в главной финальной схватке сезона. Итоги соревнований будут подведены в воскресенье.
В соревнованиях примут участие более 60 пилотов со всего региона выступающих в 10 разных классах: Comer50, Micro, Parilla mini, Raket, Rotax Max, Rotax junior, А – Восток - Юниор", "Интерконтиненталь - АВ", "KZ-2".
Главный судья соревнований – Роман Барков.
Регламент соревнований:
9:00-10:00 – административная и техническая комиссии
10:10-10:30 – брифинг спортсменов
10:30-11:30 – тренировочные заезды;
11:30–12:30 – квалификационные заезды;
13:00 – начало финальных заездов;
17:00 – награждение участников.
Новости тематики
- Футбольный агент пытается обанкротить футбольный клуб "Луч-Энергия"
- "Адмирал" потерпел поражение в Уфе
- Всемирный день подтягиваний с шумом прошел во Владивостоке (Фото)
- Масштабная велогонка прошла в кампусе ДВФУ (Фото)
- Владивостокцев приглашают на велогонку по территории кампуса ДВФУ
- Жителей и гостей Владивостока приглашают установить городской рекорд по подтягиванию
- "Адмирал" обыграл в Москве "Спартак"
- Сотрудники "Луча-Энергия" просят губернатора Приморья спасти клуб от разорения
- "Адмирал" отправил внука Третьяка на Сахалин
- "Адмирал" потерпел второе поражение подряд
Новости раздела
- Футбольный агент пытается обанкротить футбольный клуб "Луч-Энергия"
- "Адмирал" потерпел поражение в Уфе
- "Адмирал" продолжает летать на качелях
- Всемирный день подтягиваний с шумом прошел во Владивостоке (Фото)
- Масштабная велогонка прошла в кампусе ДВФУ (Фото)
- Владивостокцев приглашают на велогонку по территории кампуса ДВФУ
- Жителей и гостей Владивостока приглашают установить городской рекорд по подтягиванию
- "Адмирал" обыграл в Москве "Спартак"
- Сотрудники "Луча-Энергия" просят губернатора Приморья спасти клуб от разорения
- "Адмирал" отправил внука Третьяка на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным