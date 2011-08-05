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Поклонников дрифтинга ждут на картодроме "Змеинка"
05 Августа 2011, 14:36 | Владивосток
7 августа на картодроме "Змеинка" пройдет открытый кубок Владивостока по дрифтингу Drift Street Legal - 2011.
Спортсмены-любители из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки, Благовещенска, Хабаровска и других городов продемонстрируют свое умение вести автомобиль в управляемом заносе.
Организаторы мероприятия - федерация картинга и администрация Владивостока - проводят открытый кубок в рамках социальной кампании по борьбе с аварийностью на дорогах.
Начало мероприятия в 13 часов, вход свободный.
Представители СМИ, желающие осветить мероприятие, дополнительную информацию могут получить по тел. 2-55-46-25, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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