Поклонников дрифтинга ждут на картодроме "Змеинка"

7 августа на картодроме "Змеинка" пройдет открытый кубок Владивостока по дрифтингу Drift Street Legal - 2011.

Спортсмены-любители из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки, Благовещенска, Хабаровска и других городов продемонстрируют свое умение вести автомобиль в управляемом заносе.

Организаторы мероприятия - федерация картинга и администрация Владивостока - проводят открытый кубок в рамках социальной кампании по борьбе с аварийностью на дорогах.

Начало мероприятия в 13 часов, вход свободный.

Представители СМИ, желающие осветить мероприятие, дополнительную информацию могут получить по тел. 2-55-46-25, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.