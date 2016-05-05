Владивосток остался без Матча звезд КХЛ

Лига приняла решение провести шоу 2017 года в Уфе

Очередной Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в Уфе на домашней арене хоккейного клуба «Салават Юлаев». В этом году на проведение шоу впервые претендовала Фетисов Арена во Владивостоке, домашняя площадка ХК «Адмирал».

Выбор места проведения Матча звезд проводился с учетом голосования болельщиков на официальном сайте КХЛ. Победителем в итоге стала Уфа, за которую проголосовало 45,6% россиян, второе место заняла Астана (42,8%), на третьем и четвертом расположились соответственно Владивосток (6,9%) и Тольятти (4,7%).

Дата Матча звезд-2017 еще не определена.

Ранее Матчи звезд дважды принимала Москва (в 2009 и 2016 году), а также Минск (2010), Санкт-Петербург (2011), Рига (2012), Челябинск (2013), Братислава (2014) и Сочи (2015).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото КХЛ.