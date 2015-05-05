Хоккей: "Адмирал" возвращает Грачева

Во Владивосток может перебраться чешский вратарь Фурс

ХК "Адмирал", готовящийся к третьему старту в КХЛ, совершил обмен нападающими с "Локомотивом" – в Ярославль отправился Андрей СИГАРЕВ, во Владивосток вернулся Евгений ГРАЧЕВ.

В прошедшем сезоне на счету Сигарева 19 (11+8) очков в 48 матчах при показателе полезности "-8". Грачев в Ярославле провел 41 матч и набрал 4 (2+2) очка.

По данным "Чемпионата", состав "Адмирала" может пополнить 25-летний чешский вратарь Доминик ФУРС, последним местом работы которого была пражская "Славия", покинувшая Экстралигу в завершившемся сезоне. Вратарская линия Владивостока в прошлом сезоне была достаточно нестабильной - не оправдавший надежд дорогостоящий финский голкипер АХОНЕН быстренько покинул команду, а сменявшие друг друга ПРОСКУРЯКОВ и НАЛИМОВ выдавали хорошие матчи лишь изредка.

Отметим, что вратарь Евгений ИВАННИКОВ, ставший в составе "Адмирала" одним из открытий КХЛ сезона 2013-2014, вернулся из "Лады" в СКА (Санкт-Петербург).

Омский "Авангард" уже объявил о подписании 2-летнего контракта с центрфорвардом "Адмирала" Ильей ЗУБОВЫМ, имевшего статус неограниченно свободного агента.

В список игроков, с 1 мая 2015 года имеющих статус неограниченно свободных агентов, входят еще 5 игроков "Адмирала" – Шон ХЕШКА, Энвер ЛИСИН, Ян КОЛАРЖ, Стефан СТЕПАНОВ и Илья ИВАНОВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.