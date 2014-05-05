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"Спартак-Приморье" сравнял счет в противостоянии с "Новосибирском"
Подопечные Рассела Бергмана во втором матче серии за 3-е место Суперлиги обыграли в Новосибирске местный клуб.
4 мая. Новосибирск. Суперлига. Плей-офф. Серия за 3-е место. "Новосибирск" (Новосибирск) - "Спартак-Приморье" (Приморский край) 68:74 (12:18, 13:28, 21:12, 22:16). Счет в серии 1:1.
"Спартак-Приморье": Громыко - 22 очка (8 подборов), Фомин - 18 (4 подбора, 1 передача, 2 блокшота), Соловьев - 9 (2 подбора), Фейбер - 7 (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Голяхов - 7 (1 подбор), Сыроватко - 5 (5 подборов, 3 передачи, 1 перехват), Исаков - 3, Самойленко - 2 (4 подбора, 3 передачи, 3 перехвата), Узинский - 1 (3 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Моргунов (1 передача).
"Новосибирск": Анисимов (16), Шатохин (12), Смыгин (11), Мэйсон (11).
Главный тренер "Спартака-Приморье" Рассел БЕРГМАН:
- В первой игре сказалось то, что наша команда еще не отошла от поражения в серии с "Автодором", мы должны были побеждать там. Но сегодня команда собралась, показала свою игру и как результат, добилась победы. В каждом матче бывают взлёты и падения, сегодня первую половину мы сыграли на своем уровне, а вторую сыграли отвратно.
Серия за бронзовые медали Суперлиги продолжится во Владивостоке. Матч 8 мая начнется в "Олимпийце" в 19:00, 9 мая - в 18:00. Вход - свободный.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото БК "Новосибирск".
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