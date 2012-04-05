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БАСКЕТБОЛ: «Спартак-Приморье» четвертый раз в сезоне обыграл «Нижний Новгород»
ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля, ZRPRESS. Подопечные Бориса ЛИВАНОВА реабилитировались за невнятную игру в матче Кубка России, спустя два дня обыграв «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата 91:80.
Это уже четвертая победа подряд «Спартака-Приморье» над командой-открытием прошлого чемпионата, правда, не имевшая особого турнирного значения, так как хозяева уже обеспечили себе участие в утешительном плей-офф (5-8 места), а гости - досрочные каникулы по окончании регулярки (цель нижегородцев на остаток сезона – не занять последнее место, а единственный конкурент, «Енисей», усложнил эту задачу, неожиданно обыграв накануне одного из лидеров чемпионата – краснодарский «Локомотив»).
Отчетный матч красно-белые начали с очевидной пробуксовки – после 9:3 на старте последовали 22:22 к первому перерыву и оглушительные 38:44 к большому перерыву. За дело наша команда взялась только в третьем периоде, да так, что стало ясно, кто здесь хозяин - 32:16! Последнюю четверть команды играли в свое удовольствие. У хозяев отличился Николай ПАДИУС, второй матч подряд набравший больше 20 очков и полную корзину аплодисментов.
13 апреля наша команда в Казани сыграет против «Уникса», который был сенсационно бит в «Олимпийце» в самом начале сезона 80:73. А уже через четыре дня во Владивосток пожалует ЦСКА с Андреем КИРИЛЕНКО (будем надеяться). Аншлаг этому матчу обеспечен.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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