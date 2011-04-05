Бюджет «Луча-Энергия» в сезоне-2011-12 составит $14 млн

Бюджет «Луча-Энергия» в сезоне-2011-12 гг. составит 400 млн рублей (порядка $14 млн), сообщил исполнительный директор клуба Игорь САФИН. Главными спонсорами клуба по-прежнему остаются краевая администрация и ОАО «Дальневосточная энергетическая компания». Первенство в первом дивизионе стартовало 4 апреля.

Отметим, что бюджет хабаровского «СКА-Энергия», по словам гендиректора клуба Сергея ФЕЛЬДМАНА, может составить 180-200 млн рублей. При этом по ходу сезона бюджет может измениться в сторону понижения. «Главного спонсора у нас нет - все помогают понемножку: «Газпром», ДВЖД, «Роснефть», «Балтика», правительство Хабаровского края, ряд мелких предприятий», - сказал Фельдман.