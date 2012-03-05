БК «Спартак-Приморье» не сумел "захимичить"

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта, ZRPRESS. "Спартак-Приморье", несмотря на поддержку врио губернатора Владимира МИКЛУШЕСКОГО, не смог повторить свой успех на выезде с "Химками", уступив подмосковному клубу на своей площадке 74:83 (в первом круге красно-белые одержали уверенную победу - 72:85).

Хозяева с места взяли "в карьер" - 8:0! В первом периоде "Химки" вышли вперед лишь однажды, но спартаковцам удалось уйти на первый перерыв в роли лидера, причем вернувшийся во Владивостоке Николай ПАДИУС одновременно с сиреной забросил из-за дуги – 84:36.

Однако провести весь матч на высоком уровне нашей команде оказалось не под силу, тем более что весьма невнятно выглядел канадский легионер Шон ДЕНИСОН.

Уже по ходу третьей четверти усилиями разбросавшегося Виталия ФРИДЗОНА гости вышли вперед - 54:53. Хозяева тем временем безобразно выполняли штрафные - всего 7 попаданий из 20.

Борис ЛИВАНОВ, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Соперник не простил нам никаких оплошностей. Когда такая опытная и мастеровитая команда играет с полной концентрацией все 40 минут, победить ее невозможно. Отдавая должное самоотдаче наших ребят, мы который раз натыкаемся на слабую реализацию штрафных бросков. Это то, что сейчас для нас является "ахиллесовой пятой", не позволило нам "зацепиться в Самаре", и свело на нет усилия в сегодняшнем матче.

Римас КУРТИНАЙТИС, главный тренер БК "Химки":

- В первую очередь я хотел бы похвалить команду "Спартак-Приморье" и их тренера Бориса Ливанова с удачной игрой на протяжении всего сезона. Мы знаем как здесь тяжело играть, но и соперник - команда не домашняя, а также побеждает и на везде. Игроки "Спартака" может и уступают в мастерстве, но по желанию бороться и старанию эта команда - №1 в чемпионате России. Я рад, что нам удалось сегодня выиграть, так как во Владивостоке играть еще тяжелей. Знаю это на своем горьком опыте. Мы проиграли дома, сейчас взяли реванш, причем одержали чистую победу без особых проблем. Я рад за ребят, за силы, которые они выложили на площадке.

На следующий день после матча с "Химками" "Спартак-Приморье" в полном составе вылетел на сбор в Хорватию. В Порече команда заполнит возникшую в календаре паузу.

Два из трех соперника контрольных игр уже определены. Ими станут словенские команды "Электра" и "Шентур", занимающие третью и четвертую строчки в турнирной таблице национального чемпионата. Третий соперник определится позже, но уже сейчас известно, что игры состоятся 11, 12 и 13 марта. 14 марта "Спартак-Приморье" вылетит в Москву, откуда сразу отправится в Нижний Новгород.

16 марта "Спартак-Приморье" в рамках 1/4 финала Кубка России встретится с баскетбольным клубом "Нижний Новгород", ответная игра пройдет во Владивостоке 7 апреля.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".