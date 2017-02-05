"Луч-Энергия" начал сбор в Турции с победы над казахами

В команде из Владивостока дебютировал бразилец

4 февраля. Белек, Susesi Sport Center. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Алтай» (Семей, Казахстан) - 1:0 (0:0). Гол: Минич (75).

«Луч-Энергия»: Котляров (Гаврилов, 30, Заморока, 60), Попов (Янзин, 45), Кашкавал (Смирнов, 45), Коломыц (Петраков, 46), Пискунов (Джигкаев, 46), Насадюк, Пономаренко (Кристиан Силва, 46, Чечин, 65), Гриднев (Белоногов, 15), Килин (Носов, 46), Столбовой (Михалев, 46), Гордиенко (Минич, 46).

«Алтай»: Григоренко (Котляр), Шмидт (Бутуев), Димов (Умашев), Колодин (Диалло), Кейлер (Сакенов), Ерсалимов (Хабит), Карпович (Диарра), Касьянов (Казачокс), Нургалиев (Жумаскалиев), Молдакараев (Мкртчан), Диаби.

«Луч-Энергия» первый товарищеский матч межсезонья провел без своего столпа обороны Алексея ГРИЦАЕНКО, проходящего просмотр в клубе премьер-лиги «Амкар». Все остальные игроки прошлогоднего призыва остались в строю, плюс добавился бразильский полузащитник Кристиан СИЛЬВА, приглашенный на просмотр по совету бывшего игрока «Луча» НИВАЛДО. Впервые официально надели желто-синие футболки воспитанники местной футбольной школы Петр ЯНЗИН (в 2013-2014 гг. выступал за молодежную команду ЦСКА) и Илья ЧЕЧИН. Исход матча решил точный удар Вадима МИНИЧА в дальний нижний угол.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"