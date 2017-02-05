"Амур" помог "Адмиралу", обыграв "Сибирь"

Команда из Владивостока, благодаря победе в Омске, имеет хорошие шансы на выход в плей-офф

4 февраля. КХЛ. Омск. «Арена Омск», 8,5 тыс. зрителей. «Авангард» (Омск) - «Адмирал» (Владивосток) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

1:0 Макаренко (Райт, Гавриленко, 2.20)

1:1 Михеев (Зубов, 28.13)

1:2 Фисенко (35.54)

1:3 Жафяров (Бобков, Волченков, 58.11, п.в.)

«Адмирал» (15): Бобков; Волченков – Мнацян (7), Ткачев – Саюстов – Саболич; Земченок – Курашов (2), Барбашев – Фисенко-к (2) – Александров; Конев – Гавриленко, Макаренко (2) – Райт – Жафяров (2); Ильин, Горшков – Алексеев – Казаков, Краснослободцев.

«Авангард», уже давно готовящийся к плей-офф, попытался обыграть «Адмирал» в экономном режиме, тем более что команду из Владивостока атаковала эпидемия гриппа (из-за вируса в лазарете оказали защитники БЛУМ и БАРТУЛИС, а также нападающий ТКАЧЕВ). Приморцы отличились уже на третьей минуте, после точного броска МАКАРЕНКО, а победную шайбу забросил ФИСЕНКО, вышедший на лед с капитанской повязкой. По ходу матча «Авангард» частично подсластил пилюлю победой МЕНЬШИКОВА в драке с МНАЦЯНОМ.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Мы обыграли сильную команду. Для нас плей-офф уже давным-давно начался, и каждое потерянное очко смерти подобно. Мы, можно сказать, стоим на краю пропасти, хотя сами в эту ситуацию себя загнали. Поэтому нам очень важно было выиграть. Я благодарен ребятам, всю игру сражались самоотверженно, нацелились на победу и добыли три очка.

- После драки Мнацяна с Меньшиковым вы долго о чем-то говорили с судьями.

- Меня ввел в заблуждение наш хоккеист: сказал, что у хозяев игрок выскочил с лавки. И я доказывал судьям это. Но потом мы посмотрели повтор, все было нормально. Пришлось извиниться перед судьями, был неправ.

Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер ХК «Авангард»:

- «Адмирал» - с победой. Мы пропустили сегодня быстрый гол – в общем-то, несложный. Думаю, работа была равной с обеих сторон. А вторая шайба – это результат индивидуальной ошибки нашего защитника, который не разобрался в простой ситуации. Все было под контролем, у него было два хода – или продлевать борт, или сработать на центрального нападающего. Совершенно свободная была ситуация, но он нашел наихудшее продолжение. Что касается соперников, то «Адмирал» сегодня вышел воевать до конца. Мы тоже боролись за победу, но нам не удалось ликвидировать отставание в одну шайбу.

«Амур» на финише сезона сделал королевский подарок «Адмиралу», обыграв в Новосибирске «Сибирь» 1:3. Победная шайба на счету бывшего игрока «Адмирала» ЛИ. Китайский «Куньлунь Ред Стар» выиграл в Новокузнецке у «Металлурга» 4:2.

После игрового дня «Адмирал» опережает «Сибирь» на одно очко, имея в активе еще и преимущество по дополнительным показателям.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Авангард».



