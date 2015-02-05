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"Спартак-Приморье" во Владивостоке обыграл "Самару-СГЭУ"

05 Февраля 2015, 22:44 | Владивосток

Героем матча стал украинский новобранец красно-белых Клим Артамонов

5 февраля. Владивосток. С/к "Олимпиец". "Спартак-Приморье" (Владивосток) - "Самара-СГЭУ" (Самара) 85:67 (19:23, 21:18, 22:14, 23:12)

Это была уже четвертая встреча соперников в этом сезоне. Счет в итоге равный – по победе в регулярном чемпионате и Кубке России.

Гости начали за здравие, но провались по второй половине встречи, как раз тогда, когда в составе хозяев разыгрался украинский разыгрывающий Клим АРТАМОНОВ, раз за разом реализовывавший трехочковые броски.

"Именно такой игры я от него и ждал, - отметил после матча главный тренер "Спартака-Приморье" Эдуард САНДЛЕР. Я знал его уровень, но в первом матче за "Спартак" против "России" он сыграл слишком стеснительно. Пришлось поговорить с ним по душам. Напомнить, откуда он приехал. И вот результат. Хочу сказать, что Лешу ГОЛЯХОВА мы продали за хорошие деньги. И приобретенный на них Артамонов начинает все отрабатывать сполна".

После этой победы "Спартаку-Приморье" предстоит затяжной выезд. Вначале в гости к "АлтайБаскету" 13 февраля, в Новосибирск – 16 февраля.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье".

Автор: Олег Клименко
Теги: "спартак-приморье"  баскетбол 



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