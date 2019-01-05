"Спартак-Приморье" начал год с победы над одним из лидеров

Наконец-то команда порадовала нового тренера

Баскетбол. 4 января. Суперлига – Первый дивизион. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Спартак» (Санкт-Петербург) 75:66 (12:20, 16:16, 20:21, 27:9)

«Спартак-Приморье»: Калхоун – 21 очко (5 подборов), Кривошеев – 16 (3 подбора), Мотовилов – 12, Саяпин – 12 (5 подборов), Разумов – 8 (4 подбора), Колюшкин – 4 (7 подборов).

«Спартак» (СПб): Савельев – 13 очков, Александров – 12, Фидий – 12 (7 подборов), Баринов, Варнаков – 8.

«Спартак-Приморье» в отсутствие своего снайпера ВЗДЫХАЛКИНА в первой половине шел на антирекорд по набраным очкам, но после большого перерыва сумел вернуться в игру, а в заключительной четверти буквально разорвал гостей. В итоге одними из главных действующих лиц в затянувшемся спартаковском противостоянии стали американский легионер приморцев Омар КАЛХОУН и центровой Максим КРИВОШЕЕВ. Первый в нужный момент забросил несколько трехочковых, второй обеспечивал максимум комфорта партнерам. Как признал после матча главный тренер «Спартака-Приморье» Ненад ТРАЙКОВИЧ, он очень рад, что команда показала 100-процентный результат с линии штрафных – 19 очков из 19-ти.

Наставник «Спартака» Захар ПАШУТИН посетовал на сложный для его команды календарь в начале года и признал, что его игроки при комфортном счете +10 cильно расслабились и дали шанс приморцам на погоню.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"