Разин показал, за счет чего должен побеждать "Адмирал"

Но «моряки» не дотерпели 15 секунд

5 января. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 4,8 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Сибирь» (Новосибирск) – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

«Адмирал» (0): Серебряков; Мищенко – Мнацян, Казаков – Яковлев – Бутузов; Глазков – Мамашев, Воронин – Алексеев – Вихарев; Волченков – Ващенко, Кицын – Махановский – Перескоков; Манукян – Ковалев – Глазачев.

«Сибирь» (30+2 к.ш.): Красиков (59:01-59:45); Ермаков – Верещагин, Бергстрем – Закриссон – Энлунд; Игнатович – Морозов, Санников – Тичар – Шаров; Демидов – Алексеев, Первушин – Основин (30) – Ткаченко; Макаров – Воробьев, Коньков – Бодров – Зырянов.

Броски: 24 (11+7+6+0) – 32 (3+13+13+3)

Голы:

1:0 Бутузов (Ващенко, Яковлев, 09:19)

2:0 Яковлев (Бутузов, 23:35)

2:1 Верещагин (Энлунд, Закриссон, 51:07)

2:2 Бергстрем (Верещагин, Закриссон, 59:45)

2:3 Тичар (Шаров, 61:52)

Шведский нападающий Александр БЕРГСТРЕМ похоронил надежда поклонников «Адмирала», переведя игру в овертайм за 15 секунд до конца основного времени. А дальше еще хуже – не прошло и двух минут и Рок ТИЧАР приносит «Сибири» победу. Тем не менее, «Адмирал» нового созыва, как минимум, два периода выглядел совсем неплохо, и заслуженно взял первое очко с Андреем РАЗИНЫМ на тренерском мостике.

«Амур» в Хабаровске проиграл «Авангарду» 0:4. 7 января «Адмирал» примет омскую команду на своей арене.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»