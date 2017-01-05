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Бывший главный тренер "Луча" может возглавить "Анжи"
Александр Григорян хочет покинуть Хабаровск
Экс-главный тренер «Луча-Энергия» Александр ГРИГОРЯН, под руководством которого «Луч» вышел в полуфинал Кубка России 2013-2014, близок к тому, чтобы возглавить махачкалинский «Анжи», который ждет массовая распродажа игроков и нелегкая борьба за сохранение прописки в премьер-лиге.
Контракт с Григоряном будет подписан после того, как он уладит формальности, связанные с разрывом действующим договором со «СКА-Хабаровск», идущем на третьем месте в ФНЛ.
Приглашение 50-летнего специалиста инициировал новый владелец «Анжи» дагестанский бизнесмен Осман КАДИЕВ, с которым Григорян работал в «Нижнем Новгороде».
В свою очередь, новым главным тренером «СКА-Хабаровск» может стать Андрей ГОРДЕЕВ, последним клубом которого была «Мордовия».
Отметим, что перед «СКА-Хабаровск» стоит задача как минимум выйти в стыковые матчи, максимум – напрямую пройти в премьер-лигу.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "СКА-Энергия"
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