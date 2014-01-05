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ХОККЕЙ: "Адмирал" во Владивостоке выиграл у "Локомотива" 3:0

05 Января 2014, 19:15 | Владивосток

Для команды из Владивостока это вторая подряд победа в очередной домашней серии. На очереди "Северсталь".

Все голы в этом матче исключительно на счету легионеров, ну а лучшим игроком матча следует признать стража ворот " Адмирала" Евгения ИВАННИКОВА, первый раз в карьере отстоявшего на ноль.

5 января. Владивосток, "Фетисов Арена", 5,5 тыс. зрителей. "Адмирал" - "Локомотив" (Ярославль) 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

1:0 – Ходжмэн – 25:54 (4x5).
2:0 – Бергфорс (Гюнге) – 47:21.
3:0 – Гюнге – 53:43.

Вратари: Иванников – Сэнфорд.
Броски: 28 (9-10-9) – 26 (9-9-8).
Вбрасывания: 36 (15-9-12) – 29 (6-11-12).
Штраф: 6 (4-2-0) – 8 (4-4-0).
 
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК "Локомотив":
 
- Поздравляю "Адмирал" с заслуженной победой. У нас с результативностью и до этого матча было плохо. Сегодня же за два периода не создали вообще ничего особенного. В третьем периоде, хотя и были моменты, но даже из этих положений мы не смогли попасть в ворота или пробить вратаря. Команда в становлении, будем играть дальше.
 
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК "Адмирал":
 
- Игра сегодня была интересной, напряженной. Обе команды создавали хорошие моменты, были хорошие шансы забить голы. Мы сегодня победили. Я очень доволен тремя очками. Отдельно хочу отметить нашего вратаря. У него сегодня первый сухарь, я его поздравляю.
 
После этой победы "Адмирал" отстает на 4 очка от "Трактора", заниммающего 8-ю строчку в зоне "Восток". 7 января наша команда принимает "Северсталь" (Череповец).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: адмирал  хоккей  спорт 



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Комментарии

  • Псевдоним23:53, 05.01.2014#

    Надеюсь на этот раз Адмирал очко не вырывал у соперника, как в предыдущей игре.

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