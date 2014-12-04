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Хоккей: "Адмирал" проиграл в Уфе "Салавату Юлаеву"
По самоотдаче к приморцам претензий нет
3 декабря. Уфа. "Уфа Арена", 6,8 тыс. зрителей. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Адмирал" (Владивосток) 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 – Панков (Кулда, Слепышев) – 02:33.
2:0 – Хартикайнен (Семин, Макаров) – 12:48 (5x4).
2:1 – Ушенин – 34:29 (булл.).
Вратари: Сохатский – Проскуряков.
Броски: 35 (13-12-10) – 23 (5-8-10).
Вбрасывания: 32 (13-5-14) – 24 (8-6-10).
Штраф: 2 (0-0-2) – 12 (2-4-6).
Хозяева открыли счет уже на третьей минуте матча, сообщает официальный сайт "Адмирала". Панков воспользовался ошибкой обороны дальневосточников и переправил шайбу в сетку с неудобной руки.
"Адмирал" имел возможность достаточно быстро отыграться. Лисин убежал на рандеву с Сохатским, но не переиграл вратаря. Следующий опасный момент у ворот Уфимцев также создали игроки второго звена. Земчёнок бросил от синей линии, Макаров подставил клюшку, но шайба угодила в штангу. На 13 минуте хозяева удвоили преимущество, реализовав большинство. Точный кистевой бросок удался Хартикайнену, до выхода удаленного Кузьмина оставалось шесть секунд. Игра в атаке у приморцев не клеилась совершенно, шайба редко задерживалась в зоне уфимцев, голкипер Сохатский откровенно скучал.
В перерыве тренерский штаб "Адмирала" внес изменения в тройки нападения, поменяв местами Шютца и Зубова. Хозяева продолжали терзать оборону "моряков", подолгу разыгрывая шайбу в зоне Проскурякова. Дальневосточники огрызались контратаками, в одной из которых Гюнге угодил в перекладину. Выстояв в меньшинстве, на экваторе встречи, приморцы сократили разрыв в счете. Владислав Ушенин убегал от соперника один на один с голкипером, и тому пришлось фолить. Буллиты оба брата исполняют мастерски, что в очередной раз продемонстрировал Владислав, классно разобравшись с Сохатским.
Отыграться в заключительном отрезке у "моряков" не получилось, даже не смотря на тайм-аут и замену вратаря на шестого полевого игрока. "Адмирал" возвращается во Владивосток, где проведет четыре домашние встречи с основными конкурентами за место в плей-офф.
Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер ХК "Адмирал":
– Хозяев поздравляю с победой. Претензий к ребятам нет, за исключением начала матча. Что в Омске, что здесь, выходят на игру робкие. В перерыве говоришь, что так играть нельзя, начинают шевелиться, бегают, стараются. Молодежи у нас много, работы тоже много. По самоотдаче, по огромному желанию претензий нет, потому что бьются, насколько им позволяет мастерство. Сейчас поедем домой, должны хорошо подготовиться, нам предстоит шесть матчей, вот там нужно будет брать очки.
Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер ХК "Салават Юлаев":
- Хорошо, что мы очень удачно забили голы. Игра была тяжелая. Спасибо ребятам, спасибо Володе Сохатскому. Этот матч мы выиграли за счет строгой дисциплины. Сегодня заработали очень нужные нам три очка.
После поражения в Уфе "Адмирал" занимает 10-ю строчку на "Востоке", отставая от замыкающей восьмерку "Лады" на три очка.
8 декабря "Адмирал" принимает во Владивостоке "Ладу" под руководством своего бывшего наставника Сергея СВЕТЛОВА.
ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото ХК "Адмирал".
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