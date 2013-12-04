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ХОККЕЙ: "Адмирал" во Владивостоке выиграл у "Донбасса" 4:1
Это первая победа приморской команды после ухода главного тренера Ханну ЙОРТИККИ.
"Адмирал" (Владивосток) – "Донбасс" (Донецк) – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). 4 декабря. Владивосток, "Фетисов Арена", 5,5 тыс. зрителей.
Счет в матче открыл Алексей УГАРОВ, но спустя три минуты Максим ЯКУЦЕНЯ счёт сравнял. Однако на самой ленточке первого периода Рихард ГЮНГЕ снова вывел "Адмирал" вперед. Во втором периоде Евгений ГРАЧЕВ реализовал большинство, а точку в матче поставил Алексей Угаров. "Адмирал" одержал первую победу после ухода из команды наставника Ханну Йортикки и прервал пятиматчевую победную серию "Донбасса".
1:0 – Угаров (Грачев) – 07:23 (4x4).
1:1 – Шевчук (Дадонов, Робитайл) – 10:47.
2:1 – Йюнге (Шюц) – 19:37 (5x4).
3:1 – Грачев (Порселанд, Никитенко) – 25:54 (5x4).
4:1 – Угаров – 56:28 (бул).
Вратари: Ховинен – Лейтон.
Броски: 31 (16-5-10) – 34 (11-15-8).
Вбрасывания: 32 (13-9-10) – 36 (10-13-13).
Штраф: 12 (2-4-6) – 20 (8-6-6).
"Амур" в Хабаровске взял верх над "Спартаком" в серии буллитов 4:3.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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