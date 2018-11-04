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"Луч" начал второй круг с победы

04 Ноября 2018, 17:27 | Владивосток

Но потерял Часовских

Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 4 ноября. Владивосток. Стадион «Динамо»,  1,5 тыс. зрителей. «Луч» (Владивосток) – «Ротор» (Волгоград) - 1:0 (1:0). Гол: Замалиев (31, с пенальти).

«Луч»: Котляров, Патрашко, Суслов, Степанец, Царикаев, Замалиев, Машнев (Пономаренко, 76), Носов (Калугин 66), Визнович (Павленко, 81), Хлебородов, Часовских (Гордиенко, 19).

«Ротор»: Лобанцов, Васильев, Карпов Бугаев (Коротаев, 46), Пискунов, Лобкарев Самсонов (Николаев 83), Попов, Воробьев (Мязин, 46), Якуба, Муллин (Адбулавов, 73).

В нале матча тяжелую травму после грубого подката ПИСКУНОВА получил нападающий «Луча» ЧАСОВСКИХ. В этом году он на поле уже точно не выйдет. Гол, по традиции, желто-синие забили о стандарат - БУГАЕВ в штрафной обнял руками ВИЗНОВИЧА. Пенальти четко реализовал ЗАМАЛИЕВ. А лучшим игроком матча в итоге стал голкипер хозяев КОЛЯРОВ, выдавший несколько спасительных сейвов.

В Хабаровске местный «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Краснодаром-2» 2:2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

 

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Теги: футбол  ФНЛ  "Луч"  "Ротор" 



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