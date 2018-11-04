Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч" начал второй круг с победы
Но потерял Часовских
Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 4 ноября. Владивосток. Стадион «Динамо», 1,5 тыс. зрителей. «Луч» (Владивосток) – «Ротор» (Волгоград) - 1:0 (1:0). Гол: Замалиев (31, с пенальти).
«Луч»: Котляров, Патрашко, Суслов, Степанец, Царикаев, Замалиев, Машнев (Пономаренко, 76), Носов (Калугин 66), Визнович (Павленко, 81), Хлебородов, Часовских (Гордиенко, 19).
«Ротор»: Лобанцов, Васильев, Карпов Бугаев (Коротаев, 46), Пискунов, Лобкарев Самсонов (Николаев 83), Попов, Воробьев (Мязин, 46), Якуба, Муллин (Адбулавов, 73).
В нале матча тяжелую травму после грубого подката ПИСКУНОВА получил нападающий «Луча» ЧАСОВСКИХ. В этом году он на поле уже точно не выйдет. Гол, по традиции, желто-синие забили о стандарат - БУГАЕВ в штрафной обнял руками ВИЗНОВИЧА. Пенальти четко реализовал ЗАМАЛИЕВ. А лучшим игроком матча в итоге стал голкипер хозяев КОЛЯРОВ, выдавший несколько спасительных сейвов.
В Хабаровске местный «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Краснодаром-2» 2:2.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
Новости тематики
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
- Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
- "Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
- "Луч" не смог снять ничейного проклятия
- Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
- "Луч" оступился в Сочи
Новости раздела
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
- Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
- "Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
- "Луч" не смог снять ничейного проклятия
- "Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение
- "Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
- Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
- "Луч" остается непобедимым уже месяц
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток