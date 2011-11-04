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Баскетболисты "Спартака-Приморье" вырвал победу в Нижнем Новгороде в овертайме

04 Ноября 2011, 11:01 | Владивосток

"Спартак-Приморье" одержал вторую победу в чемпионате России, обыграв на выезде пятую команду прошлого чемпионата "Нижний Новгород" - 88:89 (26:21, 13:18, 23:17, 21:27, 5:6). После первой победы на выезде красно-белые вышли на третье место в турнирной таблице, вслед за ЦСКА и "Химками".

Лучшим в составе приморцев стал ВИКТОР, в активе которого 28 очков, 13 подборов и 2 блокшота. Красно-белые могли не доводить дело до овертайма, но Александр ПАВЛОВ промазал из-за дуги на последних секундах.

В дополнительном периоде все решилось в борьбе нервов. Павлов реализовал два штрафных из двух, БАБУРИН - один из двух. Зеленский забил два с игры и добавил один со штрафного. Шесть очков преимущества, но играть еще оставалось почти 3 минуты.

Последнее владение было за нижегородцами, которым за 11 секунд надо было решить не самую сложную задачу - попасть из-под кольца. На роль спасителя был выбран тот самый БРЕМЕР, кто в свое время вел за собой. . . "Спартак-Приморье". И на этот раз легионер сыграл за свою бывшую команду. Мимо - и спартаковцы ликуют!

Борис ЛИВАНОВ, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Нам удавалось держать счет, за исключением одного момента, когда соперник от нас оторвался на 12 очков. Шли ровно, и в такой игре все решается в концовке. Несмотря на несколько обидных промахов, нам удалось выстоять. Самое главное, что, несмотря на ошибки в нападении, вся команда пыталась отработать их в защите. За счет этого удалось выиграть.

Отметим, что "Нижний Новгород" может реабилитироваться за поражение в Кубке России - начнут выступление с 1/4 финала, где встретятся с победителем пары "Спартак-Приморье" - "Атаман". Свой очередной матч в чемпионате России красно-белые проведут 25 ноября в Химках. Одноименный клуб выиграл оба стартовых матча чемпионата.

Фото www.spartakbasket.ru.

Автор: Олег Клименко
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