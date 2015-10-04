"Адмирал" одержал третью победу подряд. На этот раз над "Амуром"

Вратарь «моряков» засушил третий «сухарь»

4 октября. Владивосток, СКК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Макаров (Подшендялов) – 12:38 (5x4).

2:0 – Макаров (Кузнецов) – 58:58 (en).

Вратари: Налимов – Метсола.

Броски: 25 (7-7-11) – 28 (11-9-8).

Штраф: 6 (4-0-2) – 16 (12-0-4).

«Адмирал» переиграл «Амур», но если бы не Метсола, счет был бы куда больше. Как любил говорить в свое время бывший главный тренер «Луча-Энергия» Сергей ПАВЛОВ «игра была на перетяг». После бодрого перового периода хозяева отдали инициативу хабаровчанам, но те предостааленными шансами не воспользовались Многочисленная «колония» экс-игроков «Адмирала» ничем особенным не отметилась, чего не скажешь о голкипере «моряков» НАЛИМОВЕ, сохранившем свои ворота в неприкосновенности уже третий матч подряд.

Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер ХК «Амур»:

- Такого безобразия в атаке быть не должно – так не годится. Приедем – разберем ошибки, а то у нас тяжелый выезд впереди. С такой игрой в атаке трудно победить. К сожалению, у нас результаты 0:0, 0:1, 1:0. Хоккей – не футбол: две-три надо забивать для побед. Увы, работаем много, но пока так. Уровень некоторых игроков, похоже, не позволяет играть в КХЛ. Но лучше нет.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Поздравляю всех владивостокских болельщиков с победой. Во-вторых, поздравляю Ивана Налимова, который третий матч подряд на «ноль» сыграл. Ребята ему, естественно, помогали. Здорово, что выиграли. Настраивались серьезно. Хотели на мажорной ноте домашнюю серию завершить. Теперь с хорошим настроением отправляемся на тяжелый выезд. Не согласен, что мы дома играли со слабыми соперниками. Сейчас все друг друга могут обыграть. А реализация через работу на тренировках приходит, над этим работаем. Моменты создаем – да, хорошо, но надо забивать.

- Налимов застолбил статус первого номера?

- Я бы не сказал. Ротация будет. Невозможно одному вратарю провести все игры на очень высоком уровне. Просто на данный момент Иван очень здорово выглядит (пресс-служба ХК «Адмирал»).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.