Хоккей: ЦСКА вынес "Адмирал" в одну калитку

В составе армейцев дублем отметился Александр Радулов

4 октября. Владивосток. "Фетисов Арена", 5,2 тыс. зрителей. "Адмирал" (Владивосток) – ЦСКА (Москва) 0:5 (0:0, 0:4, 0:1).

0:1 – Радулов (Да Коста, Денисов) – 20:55 (5x4).

0:2 – Да Коста (Муршак, Зайцев) – 26:35 (5x4).

0:3 – Радулов (Григоренко, Зайцев) – 28:26 (5x4).

0:4 – Муршак (Денисов) – 36:13 (5x4).

0:5 – Волков (Прохоркин, Киселевич) – 55:03 (5x4).

Вратари: Налимов, Проскуряков – Галимов.

Броски: 16 (7-3-6) – 32 (11-13-8).

Вбрасывания: 26 (4-13-9) – 29 (9-15-5).

Штраф: 14 (2-8-4) – 20 (2-2-16).

На победу "Адмирала" в этот раз ставили самые безбашенные поклонники команды. Не помогло. Армейцы были на голову сильнее.

"У нас сегодня отчетливо было видно, что накопилось усталость. Это не отговорки – это факт, - приводит слова главного тренера ХК "Адмирал" Душана ГРЕГОРА официальный сайт "моряков". - Мы не успевали в движении, проигрывали в единоборствах, это было заметно. ЦСКА нам показал современный хоккей. Неопытным игрокам, которым я постоянно давал игровое время, сегодня не хватало желания. Если не успеваешь умением и силой, то ты должен сравняться с соперником, с опытными игроками, за счет желания. С таким соперником надо играть на сто процентов каждый момент на льду. Я говорил, что не буду критиковать своих игроков через прессу, но сегодня это сделаю. Вопреки тому, что я уже сказал про усталость и график, не могут УШЕНИНЫ, МАКАРОВ, ГОРШКОВ, ДАВЫДОВ, другие игроки, выходить на лед без желания, которое было, например, у ЗУБОВА, УГАРОВА. На стороне соперника, у такого игрока, как РАДУЛОВ, я видел желание, видел, что он бился. Этого нам сегодня не хватило, с этим будем разбираться. Тот современный хоккей, который нам показал соперник – хорошая школа для игроков. Только работать дальше, другого пути для наших игроков я не вижу.

Олег КЛИМЕНКО. Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.