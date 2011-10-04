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Капитан владивостокского«Востока» стал чемпионом Европы
04 Октября 2011, 16:57 | Владивосток
24 сентября в украинском Ровно прошел финал личного чемпионата Европы по спидвею. Сразиться за звание чемпиона собрались 16 сильнейших гонщиков континента из России, Чехии, Польши, Украины, Венгрии, Дании, Германии, Швеции и Словении.
Россию на соревнованиях представляли 27-летний капитан спидвейной команды «Восток» (Владивосток) Григорий ЛАГУТА, Денис ГИЗАТУЛЛИН и Ренат ГАФУРОВ. Победителем чемпионата стал Григорий Лагута, в дополнительном «золотом» заезде вырвавший победу у поляка Томаша ГАПИНСКИ. Бронзовым призером стал гонщик из Чехии Алеш ДРИМЛ, победитель предыдущего чемпионата Европы. Денис Гизатуллин и Ренат Гафуров заняли 6-е и 10-е место соответственно.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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