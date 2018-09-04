Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи

Победный буллит на счету Дениса Вихарева

Хоккей. Континентальная хоккейная лига. 3 сентября. Сочи, ледовый дворец «Большой». 5 237 зрителей. «Сочи» (Сочи) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:5 (1:3, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1).

«Сочи» (10): Барулин; Йокипакка – Мусин (2), ОДелл (2) – Росен – Мосалев; Александров – Щитов, Бочаров – Коллинс – Подшендялов; Хомицкий (2) – Погоришный, Архипов (2) – Хлопотов – Шмелев; Полунин – Точицкий – Капустин (2), Старков.

«Адмирал» (14): Серебряков; Мищенко – Таталин, Коньков – Вихарев – Бутузов (2); Дьяков (2) – Угольников (2), Глазачев – Мерескин (2) – Воронин; Козловский – Патрикеев, Феоктистов – В. Стрельцов (2) – А. Стрельцов (2); Черников – Яковлев (2) – Валуйский.

Голы:

1:0 Йокипакка (ОДелл, 03:15-бол)

1:1 Мерескин (Мищенко, Бутузов, 04:44)

1:2 Бутузов (Вихарев, Патрикеев, 17:12)

1:3 В. Стрельцов (17:50)

2:3 Коллинз (33:17-мен)

2:4 Воронин (Дьяков, Глазачев, 45:38-бол)

3:4 Погоришный (Шмелев, Бочаров, 48:44-бол)

4:4 Точицкий (Полунин, Александров, 55:54)

4:5 Вихарев (65:00-решающий буллит)

Броски: 43 (11+14+13+5) – 30 (10+10+10+0).

Первое же удаление «Адмирала» привело к голу – Юрки ЙОКИПАККА нанес точный бросок от синей линии. Однако затем все встало на свои места перевернулось - «Адмирал» забросил три безответные шайбы, причем, голы Владимира БУТУЗОВА и Василия СТРЕЛЬЦОВА случились после грубых индивидуальных ошибок сочинцев. Правда, во втором периоде нападающий хозяев Шон КОЛЛИНЗ убежал к воротам «моряков» при игре в формате «три на пять» и отыграл одну шайбу.

Кирилл ВОРОНИН в третьем периоде при игре в большинстве вернул нашей команде преимущество в две шайбы, но хозяева в итоге отыгрались. В серии буллитов команды из десяти попыток на двоих реализовали лишь пять, а решающую шайбу забросил приморец Денис ВИХАРЕВ.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- В целом, игра понравилась, игра была интересной. Мы неплохо начали, удачно сыграли в первом периоде. Видно, что ребята и все мы хорошо подготовились, вышли с желанием, с хорошим настроем. Игра нам давалась, в концовке вели 4:2, но растеряли это преимущество из-за хороших действий команды «Сочи», они активно играли и свели матч на ничью. На буллитах хорошо сыграли, забили 3 из 5-ти, это довольно-таки неплохо. Два очка, с новыми правилами, доволен победой.

- Какой у вас был план на игру? Начать от обороны или сыграть в атакующий хоккей?

- Мы строим игру по ситуации. У нас много молодых ребят, есть пару опытных игроков. Ребят нет смысла держать в обороне и отдавать сопернику инициативу. Мы хотим играть в более активный хоккей, но реагируем по ситуации, как соперник нам дает играть. Но стараемся брать игру в свои руки и более активно ее вести.

Cергей ЗУБОВ, главный тренер ХК «Сочи»:

- Cоглашусь с коллегой, что игра была интересная. Надеюсь, зрителям понравилась. Довольны одним баллом, но очень много вопросов. Мы хотели видеть от ряда наших ведущих игроков немного другой хоккей. Будем разбираться и готовится к следующей игре.

- Чем можно объяснить 3 пропущенные шайбы в первом периоде?

- Будем надеяться, что перегорели.



Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта КХЛ.



