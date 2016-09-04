"Луч-Энергия" продолжает катиться в пропасть

Команда из столицы Приморья не может победить уже десять туров подряд

3 сентября. Первенство ФНЛ. Астрахань. Стадион «Центральный», 1,8 тыс. зрителей. «Волгарь» (Астрахань - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 3:2 (1:1). Голы: Акбашев (10, 79), Сутормин (65) – Минич (44), Грицаенко (90+1).

«Волгарь»: Бучнев, Зуйков, Стешин, Плиев, Кирисов, Кабутов (Болонин, 72), Шалаев (Букия, 58), Яковлев (Дышеков, 58), Сутормин, Акбашев, Веркашанский (Радченко, 79).

«Луч-Энергия»: Котляров, Коломыц, Пискунов, Грицаенко, Попов, Килин (Машнев, 46), Гриднев, Носов (Белоногов, 75), Минич, Петраков (Насадюк, 67), Гордиенко.

Против одного из своих самых неудобных соперников «Луч-Энергия» отыграл на приемлимом уровне лишь один тайм, на исходе которого МИНИЧ сравнял счет со штрафного, как говорится, в раздевалку. Во втором тайме хозяева взвинтили темп и в течение 15 минут сняли вопросы о победителе матча. Уже в добавленное время Минич пробил с радиуса штрафной, мяч рикошетом попал к ГРИЦАЕНКО, который с близкого расстояния поразил ворота хозяев. Очередной гол воспитанника приморской школы лишь подсластил пилюлю.

Старший тренер ФК «Луч-Энергия» Константин ЕМЕЛЬЯНОВ:

- По первому тайму показалось, что у нас было небольшое преимущество. В каких-то моментах мы неплохо контролировали матч. Да, может быть, такой остроты не было. Но, если брать по процентному соотношению, показатели по владению мячом у нас были даже больше в этот момент. Но, к сожалению, мы пропустили гол. Мы знаем, что «Волгарь» очень хорошо играет в быструю атаку. Мы ошиблись в верхней части, получили контрвыпад и пропустили после него. Потом в итоге сравняли счет, забили хороший штрафной. Вышли на второй тайм, там уже была более плотная игра. Мы где-то стали ниже играть, прижались к своим воротам. Но пропустили ещё два мяча. Второй гол забили уже в конце. Конечно, мы хотели при счете 1:1 тоже играть в футбол, поискать свой шанс в атаке, но, к сожалению, пропустили. Вот этот третий гол нам, может быть, все планы сбил. Даже при счёте 1:2 хотели сыграть в давление, навязать борьбу. После второго забитого нами гола уже не оставалось времени, чтобы что-то сделать. И плюс соперник, естественно, в этот момент нас переигрывал.

После этого поражения «Луч» в гордом одиночестве замыкает турнирную таблицу.

«СКА-Энергия» в Хабаровске обыграл «Енисей» 1:0. Победный мяч на счету КАЛИНСКОГО (78-я мин.).

Другие матчи тура: «Тамбов» - «Динамо» (Москва) 1:2, «Спартак-2» - «Зенит-2» 4:1, «Сибирь» - «Шинник» 1:1, «Химки» - «Тюмень» 3:2, «Тосно» - «Балтика» 4:1, «Мордовия» - «Сокол» 0:0, «Кубань» - «Факел» 0:0, «Спартак-Нальчик» - «Нефтехимик» 3:2.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Волгарь"



