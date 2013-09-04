ХОККЕЙ: Наводнение вряд ли помешает матчу "Адмирала" в Хабаровске

Дебютный матч хоккейного клуба "Адмирал" (Владивосток) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) несмотря на наводнение состоится в Хабаровске.

Согласно календарю, 6 сентября "Адмирал" должен сыграть в "Платинум Арене" со своим самым пока принципиальным соперником - "Амуром".

Однако из-за чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением части Хабаровска, этот матч находился под угрозой срыва.

В пресс-службе ХК "Амур" заверили, что матч состоится в "Платинум Арене".

Проведению матча 6 сентября паводковая ситуация абсолютно не мешает. Аэропорт, гостиница и "Платинум Арена" находятся вне зоны подтопления. Весь город живет обычной жизнью. Это все хабаровчане знают. Есть проблемы с подтоплением у береговой линии, но от нас берег находится очень далеко. Матч будет проводиться в Хабаровске. В клуб с вопросами о переносе матча из руководства лиги никто не обращался. Откуда появились сведения о переносе матча мне неизвестно", - рассказал вице-президент ХК "Амур" Евгений ЦУРИКОВ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта администрации Приморского края..