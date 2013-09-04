Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ХОККЕЙ: Наводнение вряд ли помешает матчу "Адмирала" в Хабаровске
Дебютный матч хоккейного клуба "Адмирал" (Владивосток) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) несмотря на наводнение состоится в Хабаровске.
Согласно календарю, 6 сентября "Адмирал" должен сыграть в "Платинум Арене" со своим самым пока принципиальным соперником - "Амуром".
Однако из-за чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением части Хабаровска, этот матч находился под угрозой срыва.
В пресс-службе ХК "Амур" заверили, что матч состоится в "Платинум Арене".
Проведению матча 6 сентября паводковая ситуация абсолютно не мешает. Аэропорт, гостиница и "Платинум Арена" находятся вне зоны подтопления. Весь город живет обычной жизнью. Это все хабаровчане знают. Есть проблемы с подтоплением у береговой линии, но от нас берег находится очень далеко. Матч будет проводиться в Хабаровске. В клуб с вопросами о переносе матча из руководства лиги никто не обращался. Откуда появились сведения о переносе матча мне неизвестно", - рассказал вице-президент ХК "Амур" Евгений ЦУРИКОВ.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото с сайта администрации Приморского края..
Новости тематики
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
Новости раздела
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"
Если они на самом деле будут играть от всего сердца, а это будет видно по первой игре - то жители города будут носить их на руках. Интересные жители Владивостока - они патриоты своего любимого но не всегда хорошего города и всегда прощают ошибки но не прощают предательства.