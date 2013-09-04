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ХОККЕЙ: Наводнение вряд ли помешает матчу "Адмирала" в Хабаровске

04 Сентября 2013, 12:19 | Владивосток

Дебютный матч хоккейного клуба "Адмирал" (Владивосток) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) несмотря на наводнение состоится в Хабаровске.

Согласно календарю, 6 сентября "Адмирал" должен сыграть в "Платинум Арене" со своим самым пока принципиальным соперником - "Амуром".

Однако из-за чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением части Хабаровска, этот матч находился под угрозой срыва.

В пресс-службе ХК "Амур" заверили, что матч состоится в "Платинум Арене".

Проведению матча 6 сентября паводковая ситуация абсолютно не мешает. Аэропорт, гостиница и "Платинум Арена" находятся вне зоны подтопления. Весь город живет обычной жизнью. Это все хабаровчане знают. Есть проблемы с подтоплением у береговой линии, но от нас берег находится очень далеко. Матч будет проводиться в Хабаровске. В клуб с вопросами о переносе матча из руководства лиги никто не обращался. Откуда появились сведения о переносе матча мне неизвестно", - рассказал вице-президент ХК "Амур" Евгений ЦУРИКОВ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта администрации Приморского края..

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  наводнение  ХК "Адмирал" 



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Комментарии

  • старик13:51, 04.09.2013#

    Если они на самом деле будут играть от всего сердца, а это будет видно по первой игре - то жители города будут носить их на руках. Интересные жители Владивостока - они патриоты своего любимого но не всегда хорошего города и всегда прощают ошибки но не прощают предательства.

  • Portman14:33, 04.09.2013#

    Респект Старик!!!Сильно Сказано!!Даже добавит не чего. . .

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