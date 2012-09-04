БАСКЕТБОЛ: Первым во Владивосток пожалует ЦСКА

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. Первым экзаменатором "Спартака-Приморье" в сезоне 2012-2013 станет столичный ЦСКА во главе с Этторе МЕССИНОЙ. Согласно предварительному варианту календаря, один из лучших клубов Европы приедет во Владивосток 3 октября.

Ожидается, что окончательная структура календаря чемпионата России станет известна в 20-х числах сентября.

Отметим, что в активе "Спартака-Приморье" до сих пор нет ни одной победы над ЦСКА. В апреле этого года армейцы разгромили красно-белых во Владивостоке 66:90 даже в отсутствие Андрея КИРИЛЕНКО. "АК-47" нынче в ЦСКА нет, а у "Спартака-Приморье" абсолютная новая команда, о потенциале которой стоит только догадываться. Встреча с явным фаворитом чемпионата России уже в стартовом матче, как считается, может нивелировать разницу в классе команд, выводя на первый план бойцовский характер. Так, год назад "Спартак-Приморье" в стартовом матче чемпионата России переиграл во Владивостоке казанский "УНИКС" 80:73. Почему бы не повторить прошлогодний успех и на этот раз?

Чемпион России-2012/13 будет определен по итогам двухкругового регулярного первенства без плей-офф. Причем в зачет турнира, организуемого ПБЛ, пойдут матчи между российскими клубами в рамках группового этапа Единой лиги ВТБ-2012/13. Напомним, что единственной командой - участницей ПБЛ, не задействованной в лиге ВТБ, стал "Спартак-Приморье". Поговаривают, что недопуск дальневосточников в ВТБ уже в этом сезоне был связан, в том числе, и с нежеланием повторения истории, когда "Спартак-Приморье" в честной борьбе завоевывал право на выступление в еврокубке, но оставался "за бортом" Европы по надуманным причинам. Отметим, что кроме путевок в еврокубки, определяемых российскими клубами по итогам лиги ВТБ, путевку в Кубок вызова ФИБА получит победитель российской Суперлиги.

В этой ситуации "Спартак-Приморье" может сделать ставку на выигрыш Кубка России, от участия в котором в этом году отказались ведущие клубы России. Тем более что в турнире сыграют только 5 клубов из ПБЛ: действующий обладатель Кубка России "Красные Крылья" (Самара), финалист предыдущего розыгрыша "Спартак-Приморье", "Спартак" (Санкт-Петербург), "Нижний Новгород" и "Енисей" (Красноярск). Представители ПБЛ начинают участвовать в Кубке России на этапе 1/8 финала. В 1/8 и 1/4 финала команды проводят по одной игре дома и на выезде, первая игра проводится на площадке команды нижестоящей в сетке "плей-офф".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».