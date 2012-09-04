www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.31 р. 100 JPY: 57.92 р.
EUR: 75.37 р. 10 CNY: 94.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

БАСКЕТБОЛ: Первым во Владивосток пожалует ЦСКА

04 Сентября 2012, 14:00 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. Первым экзаменатором "Спартака-Приморье" в сезоне 2012-2013 станет столичный ЦСКА во главе с Этторе МЕССИНОЙ. Согласно предварительному варианту календаря, один из лучших клубов Европы приедет во Владивосток 3 октября.

Ожидается, что окончательная структура календаря чемпионата России станет известна в 20-х числах сентября.

Отметим, что в активе "Спартака-Приморье" до сих пор нет ни одной победы над ЦСКА. В апреле этого года армейцы разгромили красно-белых во Владивостоке 66:90 даже в отсутствие Андрея КИРИЛЕНКО. "АК-47" нынче в ЦСКА нет, а у "Спартака-Приморье" абсолютная новая команда, о потенциале которой стоит только догадываться. Встреча с явным фаворитом чемпионата России уже в стартовом матче, как считается, может нивелировать разницу в классе команд, выводя на первый план бойцовский характер. Так, год назад "Спартак-Приморье" в стартовом матче чемпионата России переиграл во Владивостоке казанский "УНИКС" 80:73. Почему бы не повторить прошлогодний успех и на этот раз?

Чемпион России-2012/13 будет определен по итогам двухкругового регулярного первенства без плей-офф. Причем в зачет турнира, организуемого ПБЛ, пойдут матчи между российскими клубами в рамках группового этапа Единой лиги ВТБ-2012/13. Напомним, что единственной командой - участницей ПБЛ, не задействованной в лиге ВТБ, стал "Спартак-Приморье". Поговаривают, что недопуск дальневосточников в ВТБ уже в этом сезоне был связан, в том числе, и с нежеланием повторения истории, когда "Спартак-Приморье" в честной борьбе завоевывал право на выступление в еврокубке, но оставался "за бортом" Европы по надуманным причинам. Отметим, что кроме путевок в еврокубки, определяемых российскими клубами по итогам лиги ВТБ, путевку в Кубок вызова ФИБА получит победитель российской Суперлиги.

В этой ситуации "Спартак-Приморье" может сделать ставку на выигрыш Кубка России, от участия в котором в этом году отказались ведущие клубы России. Тем более что в турнире сыграют только 5 клубов из ПБЛ: действующий обладатель Кубка России "Красные Крылья" (Самара), финалист предыдущего розыгрыша "Спартак-Приморье", "Спартак" (Санкт-Петербург), "Нижний Новгород" и "Енисей" (Красноярск). Представители ПБЛ начинают участвовать в Кубке России на этапе 1/8 финала. В 1/8 и 1/4 финала команды проводят по одной игре дома и на выезде, первая игра проводится на площадке команды нижестоящей в сетке "плей-офф".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru