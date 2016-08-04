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Во Владивостоке впервые пройдут соревнования по автобиатлону
В субботу, 6 августа, во Владивостоке на парковке КСК «Фетисов арена» состоится совершенно новое для Дальнего Востока спортивное соревнование – автобиатлон. Организатором открытого чемпионата по автомобильному биатлону выступает ДВ Центр высшего водительского мастерства «Лига-М» при поддержке управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Принять участие в соревнованиях может любой водитель, имеющий технически исправный автомобиль и желающий попробовать свои силы. Состязание устроено так, что мощность двигателя практически не имеет значения: главное – мастерство водителя и меткость стрелка. Стрельба по мишеням осуществляется из оружия, предназначенного для пейнтбола.
Согласно правилам новой спортивной дисциплины, состав экипажа - 2 человека: водитель и стрелок-радист. Соревнование проводится в форме эстафеты: в каждой команде 4 автомобиля. Заявки принимаются как коллективные (командные – по 4 автомобиля), так и индивидуальные. В случае подачи индивидуальной заявки в команду участник попадёт путём жеребьёвки.
Ознакомиться с официальным «Положением о чемпионате» можно по этой ссылке: http://www.liga-m.vl.ru/images/stories/avtobiatlon/pologenye_2016.pdf. Заявки для участия отправлять на e-mail: liga-m.vl@mail.ru до 5 августа.
Регистрация участников начнётся 6 августа с 9 часов, брифинг в 10.30 и начало соревнований в 11.30.
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