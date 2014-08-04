В Приморье стартовали игры стран Японского моря

В Приморском крае стартовали XXI Молодежные спортивные Игры стран бассейна Японского моря-2014.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, в этом году эстафету ежегодных Игр принял Владивосток. На соревнования приехали команды из префектуры Тояма (Япония), провинции Кангвон (Республика Корея). Российскую Федерацию представляет сборная команда Приморского края.

Мероприятие проводится при поддержке Администрации Приморского края с целью развития и популяризации молодежного спортивного движения в странах бассейна Японского моря, повышения уровня спортивного мастерства участников, развития и укрепления дружеских связей между молодежью стран Азиатско-тихоокеанского региона.

На торжественной церемонии открытия спортсменов поприветствовал директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

«Молодежные спортивные Игры стран бассейна Японского моря станут настоящим спортивным праздником для всех участников и зрителей и будут проходить в упорной напряженной борьбе», - подчеркнул Жан Кузнецов.

Игры открыли соревнования по настольному теннису. Как отметил старший тренер молодежной сборной Приморского края по настольному теннису Дмитрий Кирьянов, наши теннисисты готовились к этим соревнованиям очень серьезно – провели тренировочный 10-дневный сбор в селе Покровка в новом Центре настольного тенниса.

«Мы проводили отбор, в результате которого в состав команды вошли спортсмены со всего Приморского края, по четыре мальчика и девочки. Наша команда готова. Надеемся стать призерами, но у нас еще все впереди, все покажет игра», - поделился Дмитрий Кирьянов.

Также в программе Игр командные матчи по волейболу среди девушек. Соревнования будут проходить в спорткомплексе «Олимпиец» ежедневно до 6 августа.

Помимо соревнований спортсмены из соседствующих государств проведут совместные тренировочные занятия, а также гостей Приморья познакомят с российской культурой и устроят экскурсии с осмотром достопримечательностей Владивостока.

ZRPRESS.RU, Владивосток.