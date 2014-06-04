В "Луч-Энергия" вернулся Роман Славнов

В команде из Владивостока не будет высокооплачиваемых Сергея Бендзя и Анатолия Романовича

Первым новичком "Луча-Энергия" стал 32-летний полузащитник Роман СЛАВНОВ, уже защищавший цвета приморцев в сезоне 2008 и 2011-2012 гг., сообщила пресс-служба клуба.

В сезоне 2011-2012 Славнов сыграл за ФК "Луч-Энергия" 42 матча и забил 6 голов. Сезон-2012 начался для футболиста в составе ФК "СКА-Энергия", за который Роман выступал до лета 2014 года.

Команду также могут усилить принадлежащий "Карпатам" нападающий Александр КАСЬЯН, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром "Химика", а также еще один бывший форвард дзержинцев Александр ЕРКИН.

В то же время в "Луче-Энергия" не будет защитников Сергея БЕНДЗЯ и Анатолия РОМАНОВИЧА. Первый запомнился неоправданными потерями на поле и походами в ночные клубы Владивостока. Романович был одним из лучших в первой половине сезона, но серьезно сдал на финише первенства ФНЛ, что не могло не сказаться на результатах. Немаловажный нюанс – и Бендзь, и Романович были достаточно высокооплачиваемыми игроками. Их уход позволит разгрузить платежную ведомость клуба, пересматривающего свою трансферную политику в сторону поиска недорогих, но мотивированных игроков.

Первый учебно-тренировочный сбор "Луч-Энергия" начал в Подмосковье. Под руководством главного тренера Александра ГРИГОРЯНА на базу в Серебряном бору прибыли вратари Александр ДОВБНЯ, Денис КНИГА, Артем ШТАНЬКО, полевые игроки Гурам ТЕТРАШВИЛИ, Дмитрий СЕМОЧКО, Сергей ПОНОМАРЕНКО, Руслан КОРЯН, Денис СЕЛИЩЕВ, Вячеслав КРЕНДЕЛЕВ и Алексей АВЕРЬЯНОВ. Кроме того, на сборе находится целая группа молодых приморских игроков, среди которых Руслан ГОРДИЕНКО, Алексей САПАЛЕВ, Евгений БЕЛОНОГОВ, Денис ВОРОНОВ и потенциальные новички клуба, в том числе Евгений СКОБЛИКОВ, уже выступавший за нашу команду.

Сбор в Подмосковье пройдет до 14 июня. 11 июня запланирован контрольный матч против ФК "Домодедово".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток