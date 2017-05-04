"Луч-Энергия" избежал банкротства

После того, как рассчитался с агентом

Арбитражный суд Приморского края отказал во введении процедуры наблюдения в отношении ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» по заявлению футбольного агента Дмитрия КИГИНЬКО. Как и ожидалось, агент отказался от своих требований, после полного расчета клуба по долгам.

Ранее суд удовлетворил иск АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК) о взыскании с ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» 27 млн 262 тыс. рублей, в том числе 20 млн рублей основного долга, 3,238 млн рублей процентов по договору займа и 4,023 млн рублей неустойки.

Долг взыскан в рамках договора, заключенного сторонами 26 мая 2016 года, по условиям которого футбольный клуб обязался передать заемщику денежные средства в сумме 20 млн рублей на срок до 31 июля 2016 года под 11,4% годовых. 1 августа стороны подписали дополнительное соглашение к договору займа, в соответствии с которым срок возврата займа был продлен до 9 сентября 2016 года, а процентная ставка увеличена до 25,22% годовых. Но своих денег КРДВ до сих пор не получила.

Досье «Золотого Рога»: Футбольный клуб «Луч-Энергия» основан в 1952 году в качестве заводской команды и уже почти 60 лет представляет Владивосток на турнирах разного уровня. Дебютом и рождением команды принято считать 2 мая 1958 года – день первого официального матча в профессиональном статусе. При активном содействии и патронаже губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА клуб за три сезона вышел в премьер-лигу, став победителем зоны «Восток» второго дивизиона в 2003 году и первого дивизиона в 2005 году. На данный момент «Луч-Энергия» провел 4 сезона в чемпионатах России и участвует в 10-м первенстве страны. Организационно-правовая форма: Ассоциация «Футбольный клуб «Луч – Энергия». Названия команды: «Луч» (1958-2002), «Луч-Энергия» (с 2003 года).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"