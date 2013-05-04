www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 94.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" не смог продолжить победную серию

04 Мая 2013, 13:29 | Владивосток

Несмотря на потерянные очки после домашней нулевой ничьей против "Смены" (Комсомольск-на-Амуре), "Луч-Энергия" остался во главе турнирной таблицы. Похоже, что ненадолго - в случае если "Чите" будет присуждена техническая победа в недавнем домашнем матче с "Сахалином", закончившемся вничью 0:0.

3 мая "Луч-Энергия" так и не смог распечатать ворота голкипера комсомольчан АЙРАПЕТЯНА. Хотя возможности у хозяев поля были - и у РЕЗНИКОВА, и у ТИХОНОВЕЦКОГО, и у САГИРОВА.

"Луч-Энергия": СМОЛКИН, ПУТИЛИН, УДАЛЫЙ, МОГИЛЕВСКИЙ, КОЛЫЧЕВ, Резников (РОЖКОВ, 66), СУРОДИН (КАЗАНЦЕВ, 9), ЗЕМЧЕНКОВ, Сагиров, СТОЛБОВОЙ, ТИХОНОВЕЦКИЙ (Иванов, 63).

Как отметил на послематчевой пресс-конференции наставник "Луча-Энергия" Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, гости "отскочили" не без доли везения. На что главный тренер "Смены" Михаил СЕМЕНОВ эмоционально отпарировал: "если все сводить к везению, разве были бы у нас такие результаты?". И действительно, комсомольчане выглядели достаточно организованно, а в первом тайме и вовсе играли с хозяевами наравне. Итог – нулевая ничья после двух домашних побед подряд.

В этот же день "Чита" не смогла в Барнауле переиграть местное "Динамо" – 1:1 (1:1).

Другие матчи тура:

Сахалин (Южно-Сахалинск) - Амур-2010 (Благовещенск) - 2:0 (0:0)

Якутия (Якутск) - Сибирь-2 (Новосибирск) - 0:5 (0:1)

Иртыш (Омск) - Байкал (Иркутск) - 1:1 (0:0)

На данный момент "Луч-Энергия" возглавляет турнирную таблицу с 48 очками в активе. У главного преследователя "Читы" на 2 очка меньше, но забайкальцы могут пополнить очковый багаж за счет поединка с "Сахалином", в ходе которого островитяне нарушили регламент, оставив команду без молодого игрока на поле. Возможные штрафные санкции – аннулирование ничейного результата и присуждение "Чите" технической победы, что позволит нашим преследователям выйти на первое место, обойдя "Луч-Энергия" по дополнительным показателям.

Следующую игру в чемпионате "Луч-Энергия" проведет 9 мая на выезде против "Сибири-2".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.fcle.ru

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: луч-энергия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru