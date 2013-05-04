ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" не смог продолжить победную серию

Несмотря на потерянные очки после домашней нулевой ничьей против "Смены" (Комсомольск-на-Амуре), "Луч-Энергия" остался во главе турнирной таблицы. Похоже, что ненадолго - в случае если "Чите" будет присуждена техническая победа в недавнем домашнем матче с "Сахалином", закончившемся вничью 0:0.

3 мая "Луч-Энергия" так и не смог распечатать ворота голкипера комсомольчан АЙРАПЕТЯНА. Хотя возможности у хозяев поля были - и у РЕЗНИКОВА, и у ТИХОНОВЕЦКОГО, и у САГИРОВА.

"Луч-Энергия": СМОЛКИН, ПУТИЛИН, УДАЛЫЙ, МОГИЛЕВСКИЙ, КОЛЫЧЕВ, Резников (РОЖКОВ, 66), СУРОДИН (КАЗАНЦЕВ, 9), ЗЕМЧЕНКОВ, Сагиров, СТОЛБОВОЙ, ТИХОНОВЕЦКИЙ (Иванов, 63).

Как отметил на послематчевой пресс-конференции наставник "Луча-Энергия" Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, гости "отскочили" не без доли везения. На что главный тренер "Смены" Михаил СЕМЕНОВ эмоционально отпарировал: "если все сводить к везению, разве были бы у нас такие результаты?". И действительно, комсомольчане выглядели достаточно организованно, а в первом тайме и вовсе играли с хозяевами наравне. Итог – нулевая ничья после двух домашних побед подряд.

В этот же день "Чита" не смогла в Барнауле переиграть местное "Динамо" – 1:1 (1:1).

Другие матчи тура:

Сахалин (Южно-Сахалинск) - Амур-2010 (Благовещенск) - 2:0 (0:0)

Якутия (Якутск) - Сибирь-2 (Новосибирск) - 0:5 (0:1)

Иртыш (Омск) - Байкал (Иркутск) - 1:1 (0:0)

На данный момент "Луч-Энергия" возглавляет турнирную таблицу с 48 очками в активе. У главного преследователя "Читы" на 2 очка меньше, но забайкальцы могут пополнить очковый багаж за счет поединка с "Сахалином", в ходе которого островитяне нарушили регламент, оставив команду без молодого игрока на поле. Возможные штрафные санкции – аннулирование ничейного результата и присуждение "Чите" технической победы, что позволит нашим преследователям выйти на первое место, обойдя "Луч-Энергия" по дополнительным показателям.

Следующую игру в чемпионате "Луч-Энергия" проведет 9 мая на выезде против "Сибири-2".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.fcle.ru