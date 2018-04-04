Игроки "Балтики" улетали из Владивостока двое суток

Из-за неисправности самолета

Игроки футбольного клуба «Балтика» из-за задержки авиарейса смогли улететь из Владивостока только спустя два дня. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», рейс «SU-1701» авиакомпании «Аэрофлот» из Владивостока в Москву, назначенный на 1 апреля, вначале несколько раз откладывали, затем перенесли на двое суток из-за неисправности самолета.

Для «Балтики» выезд из Калининграда во Владивосток является самым дальним перелетом.

Несмотря на задержку, команда успевает на следующий матч, который запланирован на субботу.

Во Владивостоке «Балтика» сыграла вничью с «Лучом-Энергия» 0:0. При этом матч начался в 7.00 утра по Калининграду, на что посетовал осле матча главный тренер «Балтики» Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО. «У меня такое впервые в карьере, чтобы начинать матч в 7 утра. Видимо поэтому мы проспали первые пятнадцать минут», - сказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.