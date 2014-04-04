Футбол: "Луч-Энергия" обыграл во Владивостоке "Ротор" 2:1

Победа оставляет приморцам хорошие шансы побороться за путевку в премьер-лигу

Владивосток. 4 апреля. Стадион "Динамо". "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Ротор" (Волгоград) 2:1 (2:0). Голы: Корян (5), Клопков (42) – Кабутов (68). Судья: Еськов (Москва).

"Луч-Энергия" (старт): Довбня, Соловей (Мавлетдинов, 46, Бураев, 90), Клопков, Пономарев, Могилевский, Корян (Романенко, 27), Пономаренко, Кацаев, Семочко, Бендзь, Асильдаров (Гаврюк, 86).

Еще за три часа до стартового свистка был готов выйти на поле любимец местной публики КУДРЯШОВ, но в оставшееся время у одного из лучших игроков "Луча" резко поднялась температура до +38. "Это как раз тот случай, когда говорят перенастроился", -отметил главный тренер "Луча-Энергия" Александр ГРИГОРЯН.

Хозяева поля в первом тайме упустили хорошую возможность доиграть матч без нервотрепки. И потеряли из-за травмы очередного игрока – Руслана КОРЯНА, по видимому, дернувшего заднюю поверхность бедра.

"В первом тайме "Луч-Энергия" играл лучше, все стандарты для нас были как пенальти. Во втором тайме мы прибавили. Если бы не судьи, я думаю, мы бы увезли из Владивостока очко. Но судейство было просто безобразным", - не скрывал эмоций после матча главный тренер "Ротора" Федор ЩЕРБАЧЕНКО.

Его оппонент Александр Григорян был значительно мягче и на просьбу прокомментировать судейство ответил с улыбкой: "Мы с Федором друзья...".

"Мы знали, что стандарты самое уязвимое место у Ротора. Два реализовали, еще в пяти – простили. Во втором тайме из-за отсутствия Коряна меньше цеплялись за мяч впереди. Пропустив гол, на минут двенадцать отдали инициативу сопернику. В итоге, как всегда, выиграли на максимуме", - подвел итог Александр Григорян.

Другие результаты тура:

"Балтика" - "Торпедо 0:0

"Уфа" - "Енисей 1:1

"Химик" - "СКА-Энергия" 0:1

"Нефтехимик" - "Динамо" (Спб) 1:0

"Ангушт" - "Сибирь" 2:2

"Шинник" - "Газовик" 0:1

9 апреля "Луч-Энергия" сыграет в Москве против "Торпедо", отстающего от нашей команды на одно очко.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия ".