"Спартак-Приморье" усилился центровым из Испании

Но расстался с американцем

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», ведущий борьбу за выход в плей-офф Суперлиги, подписал контракт с черногорским центровым Владимиром ГОЛУБОВИЧЕМ, последним клубом которого был «Реал Бетис» (Севилья, Испания). Легионер призван на подмогу прошлогоднему лидеру красно-белых Максиму КРИВОШЕЕВУ, которому в последнее время сложно тянуть на себе бремя борьбы под щитом.

Черногорец уже прошел медицинское обследование и приступил к тренировкам с приморской командой.

33-летний Голубович – чемпион Испании в составе «Басконии», чемпион Словении в составе «Юнион Олимпии», двукратный обладатель Кубка Словении, бронзовый призер Всемирной Универсиады и чемпионата Европы U20 в составе сборной Сербии и Черногории. Входил в состав основной сборной Черногории.

Как отмечает пресс-служба «Спартака-Приморье», Голубович занял вторую позицию легионера в «Спартаке-Приморье», освободившуюся в результате расторжения контракта с Омаром КАЛХОУНОМ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток