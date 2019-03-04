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"Спартак-Приморье" усилился центровым из Испании
Но расстался с американцем
Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», ведущий борьбу за выход в плей-офф Суперлиги, подписал контракт с черногорским центровым Владимиром ГОЛУБОВИЧЕМ, последним клубом которого был «Реал Бетис» (Севилья, Испания). Легионер призван на подмогу прошлогоднему лидеру красно-белых Максиму КРИВОШЕЕВУ, которому в последнее время сложно тянуть на себе бремя борьбы под щитом.
Черногорец уже прошел медицинское обследование и приступил к тренировкам с приморской командой.
33-летний Голубович – чемпион Испании в составе «Басконии», чемпион Словении в составе «Юнион Олимпии», двукратный обладатель Кубка Словении, бронзовый призер Всемирной Универсиады и чемпионата Европы U20 в составе сборной Сербии и Черногории. Входил в состав основной сборной Черногории.
Как отмечает пресс-служба «Спартака-Приморье», Голубович занял вторую позицию легионера в «Спартаке-Приморье», освободившуюся в результате расторжения контракта с Омаром КАЛХОУНОМ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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