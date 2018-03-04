"Луч-Энергия" не смог снять проклятия Нвосибирска

Мязин не реализовал пенальти

Первенство России по футболу. 4 марта. Новосибирск, стадион РФЦ «Заря». «Сибирь» (Новосибирск) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 2:0 (2:0). Голы: Житнев (15), Чеботару (45).

«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Полюткин, Макаренко (Коржунов, 90), Цховребов (Кушнирук, 8), Аравин, Гладышев, Чеботару, Житнев, Галыш (Беляев, 70), Дегтярев (Азаров, 46).

«Луч-Энергия» (Владивосток): Котляров, Болжевич, Таказов, Цуканов, Тихий, Машнев, Гелоян (Хлебородов, 80), Маляка (Гордиенко, 46), Павленко, Столбовой (Мязин, 42), Бажев (Дзахов, 66).

Подопечные Александра ГРИГОРЯНА пропустили быстрый гол, а затем получили второй «в раздевалку». Шанс вернуться в игру выпал в начале второго тайма, однако лучший бомбардир желто-синих в межсезонье Андрей МЯЗИН не реализовал пенальти. В итоге в Новосибирске наша команда не побеждает с 2005 года.

Другие матчи тура: «Енисей» - «Авангард» 3:0, «Волгарь» - «Химки» 0:2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"