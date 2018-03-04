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"Луч-Энергия" не смог снять проклятия Новосибирска
Мязин не реализовал пенальти
Первенство России по футболу. 4 марта. Новосибирск, стадион РФЦ «Заря». «Сибирь» (Новосибирск) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 2:0 (2:0). Голы: Житнев (15), Чеботару (45).
«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Полюткин, Макаренко (Коржунов, 90), Цховребов (Кушнирук, 8), Аравин, Гладышев, Чеботару, Житнев, Галыш (Беляев, 70), Дегтярев (Азаров, 46).
«Луч-Энергия» (Владивосток): Котляров, Болжевич, Таказов, Цуканов, Тихий, Машнев, Гелоян (Хлебородов, 80), Маляка (Гордиенко, 46), Павленко, Столбовой (Мязин, 42), Бажев (Дзахов, 66).
Подопечные Александра ГРИГОРЯНА пропустили быстрый гол, а затем получили второй «в раздевалку». Шанс вернуться в игру выпал в начале второго тайма, однако лучший бомбардир желто-синих в межсезонье Андрей МЯЗИН не реализовал пенальти. В итоге в Новосибирске наша команда не побеждает с 2005 года.
Сергей КИРСАНОВ, главный тренер ФК «Сибирь»
- Мы смотрели соперника и были готовы к этой игре, что будет много длинных передач в зону центральных защитников. Конечно, ранняя травма Валеры ЦХОВРЕБОВА что-то нарушила: два центральных защитника - молодые ребята, может быть, допускали ошибки, была неуверенность в себе. Сразу это породило неуверенность в действиях центральных полузащитников. Большей частью все это - следствие нашей подготовки в зимний период, когда у нас был один выездной сбор, в ходе которого мы провели всего 5 матчей, причем по 90 минут ребята не играли ни разу. Здесь, на первых сборах, нам многое не удалось сделать, потому что поле было в нашем распоряжении всего один раз в день, а морозы мешали работать на улице. На втором сборе пришлось все совмещать, а сегодня чувствовался недостаток игровой практики у ребят.
Ожидали, что игра будет тяжелая, потому что «Луч-Энергия» борется за выживание. Сейчас тяжелой будет каждая игра. Главное - что мы добились победы, это важно для уверенности и для команды в целом. Мы видим и понимаем наши недочеты, и будем стараться исправить их в ходе следующих матчей и тренировок.
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер ФК «Луч-Энергия»
- На первый взгляд, хозяева достаточно легко повели в счете, превратив вынос от ворот в выход один на один - это, безусловно, грубейшая ошибка наших центральных защитников и вратаря. Тем не менее, после этого мы владели территорией, нанесли достаточное количество ударов, особенно во втором тайме. Я могу ошибаться в подсчетах голевых моментов, но их было более, чем достаточно, чтобы сыграть вничью. Проваливаться начали только в районе 80-й минуты, когда атака нас совсем «засосала», в результате чего потерялась организация игры. Редкий матч, когда столько моментов не использовано. Хотелось бы верить, что свою роль сыграло стечение обстоятельств. Безусловно, команда сыграла не лучший матч, но мы не только не уступили «Сибири», которой тяжело противостоять в манеже, но доминировали большую часть игры.
Другие матчи тура: «Енисей» - «Авангард» 3:0, «Волгарь» - «Химки» 0:2, «Шинник» - «Томь» 3:3, «Тюмень» - Олимпиец» 0:0, «Оренбург» - «Кубань» 1:0, «Динамо» (Спб) – «Крылья Советов» 1:3, «Балтика» - «Зенит-2» 0:1, «Ротор-Волгоград» - «Тамбов» 1:0.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Сибирь"
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