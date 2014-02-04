Более 1500 тысяч приморцев уже покатались на льду "Фетисов Арены"

В Приморье продолжается «Народное катание» на коньках в «Фетисов Арене». Своими впечатлениями о предоставленной возможности бесплатно покататься на льду концертно-спортивного комплекса делятся люди разных возрастов и профессий.

«Ощущения от катания незабываемые. Благодаря таким сюрпризам хочется еще чаще участвовать в общественных проектах» - признаются народные эксперты.

- «Лед безупречен. Особенно здорово кататься, когда его только залили – в начале часа. Он как будто сам тебя катит» - отмечают участники «Народного катания».

Многие из тех, кто уже смог воспользоваться предоставленной возможностью, подчеркивают, что не стояли на коньках уже несколько лет.

«Уже и забыли, как стоять на коньках, но такую возможность упустить не могли. Когда еще покатаешься на льду комплекса, на котором тренируются ребята из замечательной хоккейной команды «Адмирал», - отметили они.

Попасть на каток «Фетисов Арены» смогли уже более 1500 тысячи приморцев. Еще летом 2013 года они приняли участие в общественном опросе «Народная экспертиза».

Один из вопросов анкетирования коснулся законопроекта «О бесплатном предоставлении земли в целях жилищного строительства в Приморском крае».

Согласно исследованию, инициативу Губернатора Приморья Владимира Миклушевского по принятию законопроекта «О земле» поддержали более 110 тысяч человек. Тогда глава региона пообещал народным экспертам первыми покататься на коньках в КСК.

Напомним, по всем вопросам о «Народном катании» в «Фетисов Арене» можно обращаться по телефону: 8 (984) 198 78 80 или 208-78-80.

ZRPRESS.RU, Владивосток.