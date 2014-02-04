Баскетбол: "Спартак-Приморье" во Владивостоке разгромил "ПАРМУ"

Это уже седьмая победа подряд подопечных Рассела Бергмана.

Суперлига. "Спартак-Приморье" (Приморский край) - "ПАРМА" (Пермский край) 88:54 (21:13, 27:12, 16:17, 24:12). Владивосток, 3 февраля, СК "Олимпиец".

"Спартак-Приморье": Сыроватко - 16 очков (1 подбор, 3 передачи, 1 перехват), Фомин - 14 (1 подбор, 1 блокшот), Моргунов - 12 (5 подборов, 3 блокшота), Исаков - 10 (1 подбор, 2 передачи, 3 перехвата), Фейбер - 10 (8 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 2 блокшота), Громыко - 8 (2 подбора, 2 передачи), Узинский - 5 (8 подборов, 1 передача, 1 блокшот), Голяхов - 5 (3 передачи, 1 перехват), Соловьев - 4 (2 подбора, 1 перехват), Зверков - 2 (3 подбора), Самойленко - 2 (2 подбора), Митюк.

Красно-белые реабилитировались за невнятную игру с "ТЕМП-СУМЗ", когда наша команда ничего не могла поделать с зонной защитой ревдинцев. Пермяки в этом плане сыграли более открыто. Все вопросы в этом матче были сняты уже после первой половины игры, а во второй на площадке вдоволь порезвились воспитанники приморского баскетбола УЗИНСКИЙ, ЗВЕРКОВ и даже МИТЮК. При этом все еще никак не найдет себя в новой команде именитый новичок САМОЙЛЕНКО.

Рассел Бергман, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Основная цель на сегодняшний матч была - сыграть все 40 минут в свою игру, максимально сконцентрированными, собранными, и по большей части нам это удалось. Из положительных моментов могу отметить, что у нас сразу 5 игроков по итогам сегодняшнего матча имею двузначный показатель набранных очков, и игра по большей части была неэгоистичной, хорошо переводили мяч от игрок к игроку. Единственное, с чем нам предстоит разобраться, это то, что мы позволили сопернику выполнить 15 подборов на своем щите. Сегодня отлично на щитах отыграл Крис Фейбер, хотя это не отражено в статистике. И надо отдать должное «ПАРМЕ», команда играет в очень агрессивный баскетбол, прессингует по всей площадке после каждого забитого мяча. С ними очень сложно играть, и мы рады этой победе. Наша дальнейшая работа будет полностью направлена на подготовку к игре против саратовского «Автодора». Мы побеждали эту команду, когда она была на первом месте в Суперлиге, и сейчас она потерпела поражение в матче с двумя овертаймами с «Динамо». «Автодор» приложит все усилия, чтобы нас выиграть, так как рискует оказаться ниже первого места по итогам регулярного чемпионата. Мы довольны нашей победной серией в 7 матчей подряд и постараемся ее продолжить.

Следующий матч "Спартак-Приморье" проведет на выезде. 10 февраля приморцы сыграют в Саратове с лидером Суперлиги "Автодором", а ближайший домашний матч состоится 20 февраля, в гости приедет иркутский "Иркут".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".