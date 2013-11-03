ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" сыграл вничью 0:0 в Уфе

Очко было добыто, несмотря на то, что в столице Башкирии команда из Владивостока выступала без семи игроков основного состава, заслуживших краткосрочный отдых красивой победой в кубковом матче над "Рубином".

Напомним, что во Владивостоке "Луч-Энергия" обыграл подопечных Игоря КОЛЫВАНОВА 1:0.

После этого матча в копилке "Луча-Энергия" 31 очко в 21 матче, а хабаровский "СКА-Энергия", разгромивший дома "Арсенал" 3:0, набрал 33 очка.

Другие матчи 22-го тура:

"Газовик" - "Торпедо" 0:2

"Енисей" - "Мордовия" 2:4

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".