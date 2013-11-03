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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" сыграл вничью 0:0 в Уфе
03 Ноября 2013, 22:09 | Владивосток
Очко было добыто, несмотря на то, что в столице Башкирии команда из Владивостока выступала без семи игроков основного состава, заслуживших краткосрочный отдых красивой победой в кубковом матче над "Рубином".
Напомним, что во Владивостоке "Луч-Энергия" обыграл подопечных Игоря КОЛЫВАНОВА 1:0.
После этого матча в копилке "Луча-Энергия" 31 очко в 21 матче, а хабаровский "СКА-Энергия", разгромивший дома "Арсенал" 3:0, набрал 33 очка.
Другие матчи 22-го тура:
"Газовик" - "Торпедо" 0:2
"Енисей" - "Мордовия" 2:4
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".
Автор: Олег Клименко
Теги: ФНЛ "луч-энергия" футбол
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