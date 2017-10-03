Главный тренер "Адмирала" недоволен лидерами

Первое звено команды из Владивостока не оправдывает надежд

2 октября. КХЛ. Владивосток, «Фетисов Арена», 3 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

«Адмирал» (2): Блум – Бартулис, Глазачев – Райт – Саболич; Моррисонн – Мищенко, Ткачев (2) – Саюстов – Александров; Мнацян – Земченок, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Бутузов – Махановский – Воронин, Манукян.

«Автомобилист» (4): Коварж; Василевский – Трямкин, Крикунов (4) – Кучерявенко – Миловзоров; Чайковски – Егоршев, Кинг – Паре – Бек; Мишарин – Тимашов, Гареев – Попов – Михнов (2); Щемеров, Чесалин – Пестунов – Мингалеев, Рассейкин.

Броски: 31 (14+9+8) – 31 (10+8+13)

Голы:

1:0 Жафяров (Казаков, 15.00)

2:0 Саюстов (Ткачев, Земченок, 15.59)

2:1 Миловзоров (Мишарин, Крикунов, 16.56)

2:2 Мингалеев (Гареев, 21.59)

2:3 Василевский (Чесалин, 52.28)

2:4 Крикунов (Кучерявенко, Миловзоров, 55.18)

«Адмирал» лихо начал, но быстро закончил.

Владимир КРИКУНОВ, главный тренер ХК «Автомобилист»:

- Я скажу, что мы немножко проспали начало, пропустили два гола и было, в общем-то, сложно отыгрываться. Хорошо, что в конце первого периода один гол забили, немножко приблизились к «Адмиралу», старались. Пришлось после первого периода пришлось немного напрячь народ. Вышли — сразу забили гол. В третьем периоде перестроились, играли побольше от обороны, не бежали вперед сломя голову. Забили на контратаках, так и выиграли.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- У нас сегодня игра получалась ровно до первого пропущенного гола. Ребята и старались, выполняли задание. Тот план, который мы задумали перед игрой. К сожалению, после первого гола все у нас расстроилось. Удручает, что у нас первое звено уже которую игру проигрывает. Сегодня — 0:3. Тяжело что-то делать, когда первое звено проигрывает 0:3. Причем, ошибки совершают опытные ребята, на которых надеешься.

Почему не играет НАЛИМОВ? У нас есть из кого выбирать из вратарей, поэтому сегодня было так.

После домашнего поражения «Адмирал» остался на 12-ой строчке «Востока», имея в активе лишь 15 очков, как и хабаровский «Амур».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»